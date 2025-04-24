Україна не змогла домовитися про реструктуризацію ВВП-варантів, але ще є час до кінця травня

Український уряд поки не зміг домовитися з власниками ВВП-варантів про реструктуризацію боргу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Згідно з інформацією, з 15 по 23 квітня Україна провела зустріч з членами Спеціального комітету, до складу якого входять інституційні інвестори — власники близько 30% ВВП-варантів України. Обидві сторони висунули свої варіанти реструктуризації боргу, але жодна з них не погодилася на пропозицію іншої.

Повідомляється, що Україна звернулася до власників ВВП-варантів з пропозицією на вибір у рамках комплексної операції, що включає обмін і внесення змін до умов обігу.

Спеціальний комітет своєю чергою заявив, що об'єднує власників понад 30% варантів і запропонував Україні сплатити 75% платежу, що припадає на травень цього року, власникам варантів за зростання ВВП у 2023 році та випустити нові облігації C зі ставкою 7,75% на суму $209 млн з погашенням у лютому 2029 року. Україна відхилила цю пропозицію.

Міністр фінансів Сергій Марченко прокоментував оприлюднену сьогодні на біржі Euronext заяву уряду України про реструктуризацію боргу. За його словами, масштаби збитків, завданих Україні російською агресією, що не мала жодних підстав, є колосальними та безпрецедентними.

"Економічні збитки вже оцінюються у сотні мільярдів євро, а інфраструктура по всій країні зазнала значних руйнувань. За оцінками Світового банку, витрати на відновлення можуть перевищити 500 мільярдів євро протягом наступного десятиліття. Для повноцінного відновлення та розбудови України критично важливими є фінансова стабільність та боргова стійкість", - наголосив міністр.

Марченко додав, що ВВП-варанти були створені для економічної реальності, якої вже не існує. Помірне зростання ВВП України у 2023 році не свідчить про економічне процвітання — це лише крихке відновлення після майже 30% падіння, спричиненого повномасштабною війною РФ проти України.

Про яку суму йдеться, не уточнюється, однак Reuters пише, що переговори з власниками ВВП-варантів пройшли перед наступною запланованою виплатою інструментів у розмірі трохи більше 500 мільйонів доларів на початку червня.

Крім того, голова фінансового комітету Верховной Ради Данило Гетманцев зазначає, що перемовини із тримачами ВВП-варантів не є простими, однак ще є час на укладення угоди до 31 травня.

"Нагадаю, перед реструктуризацією єврооблігацій минулого року також було багато спекуляцій про дефолт, але врешті-решт домовились. Тут ситуація, наслідки і периметр угоди інші. Але сподіваюсь, що конструктивна позиція і здоровий фінансовий глузд серед кредиторів візьме гору", - додав він.

Нагадаємо, 31 липня президент Володимир Зеленський затвердив закон, який дозволяє Кабінету Міністрів тимчасово зупиняти виплати за зовнішнім державним боргом у разі необхідності. Цей закон став важливим кроком для підготовки до реструктуризації боргу.