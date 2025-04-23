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МВФ очікує зростання держборгу України до 110% ВВП у 2025 році

мвф
МВФ прогнозує зростання загального держборгу України / Depositphotos

Міжнародний валютний фонд очікує збільшення загального державного боргу України до 110% ВВП у поточному році, тоді як у 2024 році цей показник становив 89,8%.

Про це йдеться в доповіді директора Фінансового департаменту МВФ Віктора Гаспара, передає Укрінформ.

Згідно з розрахунками Фонду, після двох років повномасштабної війни з РФ загальний державний борг України у 2024 році становив 89,8% ВВП. Очікується, що у 2025 році цей показник вперше перевищить символічну позначку в 100% і досягне 110%.

Для порівняння: у 2021 році, до масштабного вторгнення РФ, цей показник не перевищував 48,9%.

Водночас у Фонді прогнозують, що загальний державний борг України зменшиться наступного року до 108,5% з подальшою тенденцією до зниження.

Яка структура державного та гарантованого державою боргу?

За категоріями кредиторів більшість боргу припадає на:

  • міжнародні фінансові організації (МФО) та уряди іноземних держав – 57,82%; 
  • внутрішній ринок через продаж державних цінних паперів – 26,2%; 
  • зовнішні ринки через випущені цінні папери – 9%; 
  • інші кредитори – 6,98%.

Яка валютна структура державного боргу?

Державний та гарантований борг України розподілений за валютами наступним чином:

  • долари США – 1,8 трлн грн (26,18%); 
  • євро – 2,4 трлн грн (34,27%);
  • гривня – 1,8 трлн грн (25,02%);
  • інші валюти (СПЗ, фунти стерлінгів, канадські долари, японські єни) – 1,02 трлн грн (14,52%).

Нагадаємо, у лютому 2025 року сума державного та гарантованого державою боргу України зменшилася у гривневому еквіваленті на 48,48 млрд гривень, водночас у доларовому еквіваленті борг зріс на 9,5 млн доларів США. 

Автор:
Тетяна Бесараб