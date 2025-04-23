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МВФ ожидает рост госдолга Украины до 110% ВВП в 2025 году
Международный валютный фонд ожидает увеличения общего государственного долга Украины до 110% ВВП в текущем году, в то время как в 2024 году этот показатель составил 89,8%.
Об этом говорится в докладе директора Финансового департамента МВФ Виктора Гаспара, передает Укринформ.
Согласно расчетам Фонда, после двух лет полномасштабной войны с РФ общий государственный долг Украины в 2024 году составил 89,8% ВВП. Ожидается, что в 2025 году этот показатель впервые превысит символическую отметку в 100% и достигнет 110%.
Для сравнения: в 2021 году к масштабному вторжению РФ этот показатель не превышал 48,9%.
В то же время в Фонде прогнозируют, что общий государственный долг Украины уменьшится в следующем году до 108,5% с последующей тенденцией к снижению.
Какова структура государственного и гарантированного государством долга?
По категориям кредиторов большинство долга приходится на:
- международные финансовые организации (МФО) и правительства иностранных государств – 57,82%;
- внутренний рынок через продажу государственных ценных бумаг – 26,2%;
- внешние рынки из-за выпущенных ценных бумаг – 9%;
- другие кредиторы – 6,98%.
Какова валютная структура государственного долга?
Государственный и гарантированный долг Украины распределен по валютам следующим образом:
- доллары США – 1,8 трлн грн (26,18%);
- евро – 2,4 трлн грн (34,27%);
- гривна – 1,8 трлн грн (25,02%);
- другие валюты (СДР, фунты стерлингов, канадские доллары, японские иены) – 1,02 трлн грн (14,52%).
Напомним, в феврале 2025 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 48,48 млрд гривен, в то же время в долларовом эквиваленте долг вырос на 9,5 млн долларов США.