МВФ ожидает рост госдолга Украины до 110% ВВП в 2025 году

Международный валютный фонд ожидает увеличения общего государственного долга Украины до 110% ВВП в текущем году, в то время как в 2024 году этот показатель составил 89,8%.

Об этом говорится в докладе директора Финансового департамента МВФ Виктора Гаспара, передает Укринформ.

Согласно расчетам Фонда, после двух лет полномасштабной войны с РФ общий государственный долг Украины в 2024 году составил 89,8% ВВП. Ожидается, что в 2025 году этот показатель впервые превысит символическую отметку в 100% и достигнет 110%.

Для сравнения: в 2021 году к масштабному вторжению РФ этот показатель не превышал 48,9%.

В то же время в Фонде прогнозируют, что общий государственный долг Украины уменьшится в следующем году до 108,5% с последующей тенденцией к снижению.

Какова структура государственного и гарантированного государством долга?

По категориям кредиторов большинство долга приходится на:

международные финансовые организации (МФО) и правительства иностранных государств – 57,82%;

внутренний рынок через продажу государственных ценных бумаг – 26,2%;

внешние рынки из-за выпущенных ценных бумаг – 9%;

другие кредиторы – 6,98%.

Какова валютная структура государственного долга?

Государственный и гарантированный долг Украины распределен по валютам следующим образом:

доллары США – 1,8 трлн грн (26,18%);

евро – 2,4 трлн грн (34,27%);

гривна – 1,8 трлн грн (25,02%);

гривна – 1,8 трлн грн (25,02%); другие валюты (СДР, фунты стерлингов, канадские доллары, японские иены) – 1,02 трлн грн (14,52%).

Напомним, в феврале 2025 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 48,48 млрд гривен, в то же время в долларовом эквиваленте долг вырос на 9,5 млн долларов США.