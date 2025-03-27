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В феврале государственный долг Украины уменьшился более чем на 48 млрд грн
В феврале 2025 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 48,48 млрд гривен, в то же время в долларовом эквиваленте долг вырос на 9,5 млн долларов США.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.
По данным ведомства, по состоянию на 28 февраля 2025 года общий объем государственного и гарантированного государством долга составлял 7,02 трлн грн (169,09 млрд долл. США), в частности :
- государственный и гарантированный государством внешний долг – 5,1 трлн. грн (72,75% от общей суммы) или 123,01 млрд дол. США;
- государственный и гарантированный государством внутренний долг – 1,9 трлн. грн (27,25%) или 46,08 млрд дол. США.
Министерство финансов уменьшает объем заимствований на внутреннем рынке с целью уменьшения стоимости обслуживания госдолга, покрывая потребности в финансировании за счет больших объемов льготного финансирования от международных партнеров.
Какова структура государственного и гарантированного государством долга?
По категориям кредиторов большинство долга приходится на:
- международные финансовые организации (МФО) и правительства иностранных государств – 57,82%;
- внутренний рынок через продажу государственных ценных бумаг – 26,2%;
- внешние рынки из-за выпущенных ценных бумаг – 9%;
- другие кредиторы – 6,98%.
Какова валютная структура государственного долга?
Государственный и гарантированный долг Украины распределен по валютам следующим образом:
- доллары США – 1,8 трлн грн (26,18%);
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евро – 2,4 трлн грн (34,27%);
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гривна – 1,8 трлн грн (25,02%);
- другие валюты (СДР, фунты стерлингов, канадские доллары, японские иены) – 1,02 трлн грн (14,52%).
Кроме того, в феврале Минфин провел 10 аукционов по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), привлекая 26,4 млрд грн на финансирование государственного бюджета.
Напомним, с таном на 31 января 2025 года общий объем государственного и гарантированного государством долга Украины составил 7,07 трлн. грн (168,99 млрд долл. США).