Госдолг Украины превысил 7 триллионов гривен

По состоянию на 31 января 2025 г. общий объем государственного и гарантированного государством долга Украины составил 7,07 трлн грн (168,99 млрд долл. США).

Об этом сообщает Министерство финансов.

Основная часть долга – внешние обязательства, составляющие 5,14 трлн грн (122,93 млрд долл.), или 72,74% от общего долга. Внутренний долг соответственно составляет 1,93 трлн грн (46,07 млрд долл.), или 27,26%.

Структура долга

Государственный долг Украины без учета гарантированных обязательств составил 6,78 трлн. грн (162,08 млрд долл.). Из этой суммы внешний долг составляет 4,92 трлн грн (117,73 млрд долл.), а внутренний – 1,86 трлн грн (44,35 млрд долл.).

Гарантированный государством долг составил 289,08 млрд грн (6,91 млрд долл.), из которых 217,51 млрд грн (5,2 млрд долл.) приходится на внешние обязательства, а 71,57 млрд грн (1,71 млрд долл.) – на внутренние.

В Минфине добавили, что в течение января 2025 сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 87,03 млрд грн и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 2,93 млрд дол. США.

напомним, в течение 2024 года государственный и гарантированный государством долг Украина увеличилась в гривневом эквиваленте на 1,46 триллиона гривен, достигнув состоянием суммы в 6,98 триллиона гривен, или 166,06 миллиарда долларов США.