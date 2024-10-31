Государственный долг Украины становится дешевле и более долгосрочным – Минфин

Государственный долг Украины становится более дешевым и более долгосрочным. С начала 2024 года средневзвешенная его стоимость сократилась на 21,8% – с 6,24 до 4,88%. Средняя срочность государственного долга составляет более 11 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Отмечается, что на 30 сентября 2024 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 6 409 млрд грн, или 155,7 млрд дол. США, в том числе:

государственный и гарантированный государством внешний долг – 4613 млрд. грн. (72% общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 112,1 млрд. дол. США;

государственный и гарантированный государством внутренний долг – 1796 млрд. грн. (28%), или 43,6 млрд. дол. США.

По данным Минфина, за 3 квартала 2024 года общий объем государственного и гарантированного государством долга Украины вырос в гривневом эквиваленте на 241 млрд грн, а в долларовом эквиваленте – на 3,5 млрд дол. США в основном в результате увеличения долгосрочного льготного финансирования от международных партнеров, в частности от ЕС в пределах финансового инструмента Ukraine Facility.

Сообщается, что в разрезе кредиторов львиную долю государственного и гарантированного долга составляют льготные ссуды, полученные от международных финансовых организаций (МФО) и правительств иностранных государств – 58%, выпущенные ценные бумаги на внутреннем рынке составляют 27%, выпущенные ценные бумаги на внешнем рынке – 12 %, а ссуды, полученные от коммерческих банков, других финансовых учреждений – 3%.

Как отмечают в Минфине, в разрезе валютной структуры государственного и гарантированного долга доля евро – 36%, гривны – 25%, дол. США – 24%, СДР – 11%, а в других валютах, в том числе в фунтах стерлингов, канадских долларах и японских иенах – 4%.

Напомним, на 31 августа 2024 года государственный и гарантированный государством долг составил 6371,7 млрд грн или 154,7 млрд. дол. Благодаря реструктуризации еврооблигаций государственный долг в августе снизился.

Украина официально начала реструктуризацию долга и запустила процесс обмена еврооблигаций

Как сообщалось, Украина 22 июля сообщила о достижение принципиальных договоренностей по реструктуризации долга по евробондам на сумму около $23 млрд со специальным комитетом владельцев этих евробондов.

Договоренности предполагают списание 37% долга с возможностью возобновления 12% в случае достижения определенного уровня ВВП в 2028 году.

Остальные долги будут оформлены новыми еврооблигациями с погашением в 2029-2036 годах, проценты по которым постепенно будут расти от 1,75% в ближайшие годы до 7,75% в конце срока обращения. За участие в таком обмене будет выплачено вознаграждение в размере 1,25% от суммы обмениваемых еврооблигаций.

9 августа Украина обнародовала на Лондонской фондовой бирже заявление о предложении обмена и запросе на согласие об изменении условий государственных еврооблигаций и облигаций, гарантированных государством, в частности, для Укравтодора.