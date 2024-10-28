Государственный долг в сентябре увеличился: сколько должны кредиторам

По данным Министерства финансов, на 30 сентября 2024 года государственный и гарантированный государством долг составил 6 404 млрд. грн., в валютном эквиваленте — 155,6 млрд. дол.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

По его словам, в сентябре государственный долг в гривне вырос на 0,5% (+32,3 млрд. грн.), в валютном эквиваленте – на 0,6% (+0,9 млрд. долл.)

"При этом сентябрь стал одним из немногих месяцев, когда прирост государственного долга предопределялся заимствованиями на внутреннем рынке (+40,5 млрд. грн.), тогда как внешний долг хоть и минимально, но сократился (-8,9 млрд. грн.) ", – подчеркнул нардеп.

Почему увеличился государственный долг?

Как пояснил Гетманцев, такая динамика обуславливается активизацией привлечения Минфином ОВГЗ на аукционах с целью финансирования увеличенного дефицита бюджета из-за растущих потребностей сектора безопасности и обороны.

Нардеп напомнил, что в сентябре объемы размещений ОВГЗ были самыми большими с начала года. По данным Министерства финансов, в сентябре на аукционах по размещению ОВГЗ было привлечено 72,4 млрд. грн. в эквиваленте во всех валютах, что в 2,5 раза больше, чем в августе. При этом платежи по погашению ОВГЗ в сентябре составили 26,5 млрд. грн.

Как отметил Гетманцев, структура государственного долга на конец сентября выглядит следующим образом:

74,8% – долг в валюте (внешний + валютные ОВГЗ), 25,2% – долг в гривне (до войны 65,1% на 34,9%).

72% – внешний долг, 28% – внутренний (до войны 61% и 39% соответственно);

58,4% — внешние официальные ссуды (в т.ч. ЕС — 28,4%), 26,9% — ОВГЗ, 10,3% — еврооблигации (включая гарантированные государством), 4,4% — другая задолженность.

Нардеп прогнозирует, что в октябре следует ожидать продолжения тенденции к заметному наращиванию внутреннего госдолга, ведь НБУ с 11 октября ввел ряд решений, которые будут стимулировать оживление участия банков в аукционах по размещению ОВГЗ и соответственно их участию в финансировании дефицита бюджета.

"Речь об увеличении норматива обязательных резервов банков (на 5 п.п.) при одновременном увеличении пропорции вложения этих резервов в бенч-марк ОВГЗ (с 50 до 60%). Чтобы дополнительно направить свободную ликвидность банков в покупку ОВГЗ, снижена ставка по трехмесячным ДС-сертификатам. Ранее Минфин и НБУ приняли ряд других операционных решений (в том числе по введению т. н. switch операций, расширению функционала депозитария НБУ), которые будут стимулировать первичный и вторичный рынок ОВГЗ", — уточнил Гетманцев.

Он добавил, что в октябре следует также ожидать возобновления роста внешнего госдолга из-за предоставления 6-го транша от МВФ по программе EFF на сумму 1,1 млрд. дол.

Напомним, на 31 августа 2024 года государственный и гарантированный государством долг составил 6 371,7 млрд. грн. или 154,7 млрд. дол. Благодаря реструктуризации еврооблигаций государственный долг в августе снизился.

Украина официально начала реструктуризацию долга и запустила процесс обмена еврооблигаций

Как сообщалось, Украина 22 июля сообщила о достижение принципиальных договоренностей по реструктуризации долга по евробондам на сумму около $23 млрд со специальным комитетом владельцев этих евробондов.

Договоренности предполагают списание 37% долга с возможностью возобновления 12% в случае достижения определенного уровня ВВП в 2028 году.

Остальные долги будут оформлены новыми еврооблигациями с погашением в 2029-2036 годах, проценты по которым постепенно будут расти от 1,75% в ближайшие годы до 7,75% в конце срока обращения. За участие в таком обмене будет выплачено вознаграждение в размере 1,25% от суммы обмениваемых еврооблигаций.

9 августа Украина обнародовала на Лондонской фондовой бирже заявление о предложении обмена и запросе на согласие об изменении условий государственных еврооблигаций и облигаций, гарантированных государством, в частности для Укравтодора