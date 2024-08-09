Украина официально начала реструктуризацию долга и запустила процесс обмена еврооблигаций

9 августа Украина обнародовала на Лондонской фондовой бирже заявление о предложении обмена и запросе на согласие об изменении условий государственных еврооблигаций и облигаций, гарантированных государством, в частности для Укравтодора.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Это предложение отражает договоренности, достигнутые 22 июля с Комитетом держателей еврооблигаций, и изложено в Меморандуме об обмене, доступном для держателей еврооблигаций. Сегодня начинается голосование бондхолдеров по утверждению этих изменений.

"Мы переходим к решающему этапу нашей операции по восстановлению долговой устойчивости Украины: сегодня бондхолдеры начинают голосование по предложению обмена и утверждению изменений условий наших еврооблигаций в соответствии с принципиальными договоренностями, достигнутыми с Комитетом кредиторов 22 июля", — сообщил правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буццо.

Он отметил, что этот этап является итогом почти двух лет основательных консультаций с инвестиционным сообществом, целью которых было определить оптимальные условия для всех сторон, включая МВФ и официальных кредиторов.

По его словам, успешное завершение соглашения позволит Украине сократить государственный долг на $8,67 миллиарда и сэкономить $22,75 миллиарда на долговых выплатах к 2033 году, что позволит направить эти средства на неотложные нужды страны.

Украина договорилась о реструктуризации внешнего долга

Напомним, 22 июля Украина договорилась с Комитетом владельцев еврооблигаций о реструктуризации долга, что позволит стране сэкономить 11,4 миллиарда долларов за три года и 22,75 миллиарда к 2033 году.

Министерство финансов уточнило, что реструктуризация касается государственных облигаций на сумму 23,4 миллиарда долларов. Правительство планирует завершить этот процесс к августу, хотя предварительные переговоры с кредиторами не привели к согласию по условиям погашения долга.

Достигнутые договоренности предполагают уменьшение долга Украины из-за номинального снижения стоимости еврооблигаций на 37% на начальном этапе, что уменьшит объем долга на 8,67 миллиарда долларов и снижением чистой приведенной стоимости долга на около 60%, что позволит уменьшить общий объем долговых обязательств страны.

Однако уже 3 августа из-за реструктуризации долга Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины в иностранной валюте (FC) с CC/C до SD/SD (selective default).

Отметим, что в начале марта рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг и рейтинг эмитента в иностранной валюте Украины в "CC" из "CCC". При этом дальнейший прогноз агентства был "негативный".

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