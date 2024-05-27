Государственный долг Украины вырос на 86,2 млрд грн и превысил 6 трлн грн

Совокупный государственный долг Украины в апреле 2024 года вырос на 86,2 млрд. грн. и превысил отметку в 6 трлн грн.

Об этом сообщило Министерство финансов.

Отмечается, что на 30 апреля 2024 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 6 010,42 млрд грн, или 151,52 млрд дол. США, в том числе:

государственный и гарантированный государством внешний долг составляет 4 298,92 млрд грн (71,52% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 108,37 млрд долл.;

государственный и гарантированный государством внутренний долг – 1 711,5 млрд грн (28,48%) или 43,14 млрд дол.

"В течение марта 2024 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 86,17 млрд грн (+1,5%)", - говорится в информационной справке Минфина относительно государственного и гарантированного государством долга Украины.

При этом в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 0,47 млрд. долларов (+0,3%).

Прирост за месяц оговаривается заимствованиями на внутреннем рынке и получением транша на 1,5 млрд. евро от ЕС по программе Ukraine Facility.

В целом, с начала войны государственный долг в гривне увеличился почти в 2,2 раза (+3,28 трлн. грн.), в валютном эквиваленте – на 62,4% (+58,2 млрд. долл.).

Рост госдолга во время войны является объективной данностью

"Да, долговая нагрузка на экономику и бюджет существенно увеличилась. По оценкам МВФ, отношение госдолга к ВВП вырастет до 94% ВВП в 2024 году (против 49% ВВП в 2021). Это обусловлено исключительно полномасштабной войной", - прокомментировал данные Минфина глава парламентского комитета по налогам и финансам Даниил Гетманцев.

Он пояснил, что рост госдолга во время войны является объективной данностью.

"Так или иначе все великие войны финансировались за счет повышения налогов, наращивания государственного долга и помощи союзников", - добавил Гетманцев.

По его словам, судьба наибольшей части госдолга – перед официальными кредиторами – будет решаться после войны и по результатам ее завершения. Войну начала Россия, которая должна понести за это, в том числе, симметричное финансовое наказание.

Украина же продолжит вести себя как ответственный должник, избегая одностороннего дефолта и не исполнения обязательств, но в то же время реструктуризируя часть внешнего долга для облегчения долговой нагрузки на бюджет воюющей страны. При этом государство будет продолжать полностью обслуживать ОВГЗ, привлекаемые через аукционы, при необходимости осуществляя реструктуризацию (ре-профайлинг) ОВГЗ в портфеле Национального банка.

Что будет определять долговую динамику в ближайшее время

Гетманцев назвал два главных долговых события в этом году, которые будут определять долговую динамику в ближайшее время, пока продолжается война:

Реструктуризация государственного долга перед коммерческими внешними кредиторами (держателями еврооблигаций, ВВП-варрантов), которая должна быть финализирована до августа этого года. Каким будет это соглашение – продление отсрочки или полноценная реструктуризация со списанием доли долга в обмен на выпуск новых обязательств Украины – станет ясно уже совсем скоро.

Секьюритизация потока доходов от замороженных российских суверенных активов с целью предоставления льготного кредита Украине на сумму до 50 млрд долл., начиная с 2025 года.

"Ожидаем финализацию решения по этому вопросу в июне на саммите глав стран ЕС", - добавил глава комитета ВР.

Он выразил надежду, что оба события будут в пользу Украины.

"В любом случае мы остаемся в программе МВФ, которая сама по себе является дополнительной рамкой для обеспечения устойчивости государственного долга в долгосрочной перспективе", – подытожил Гетманцев.

Справка:

Объем государственного и гарантированного государством долга рассчитывается в денежной форме как непогашенная номинальная стоимость долговых обязательств в валюте кредита (ссуды). Состояние государственного и гарантированного государством долга определяется в гривнах и долларах США по курсу Национального банка на последний день отчетного периода и включает операции за этот день.

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