Международные резервы Украины сократились до $42,4 млрд

Международные резервы страны по итогам апреля 2024 года сократились на 3,1% и по состоянию на 1 мая составляли $42,4 млрд по предварительным данным.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Снижение резервов обусловлено проведением НБУ валютных интервенций для обеспечения курсовой стабильности гривны, а также выплатами по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте на сумму $977,1 млн.

Выплаты за обслуживание и погашение государственного долга

В частности, на обслуживание госдолга в апреле израсходовано $884,5 млн. Из общей суммы, 673,7 миллиона долларов было направлено на выплаты Европейскому Союзу, 162,3 миллиона долларов — Всемирному банку, 6,5 миллиона долларов ушло на обслуживание валютных облигаций внутренней государственной ссуды, а 42 миллиона долларов — на выплаты другим международным кредиторам.

Кроме того, Украина перечислила Международному валютному фонду 92,6 миллиона долларов.

В то же время поступления от международных партнеров частично компенсировали отток резервов. На валютные счета правительства в НБУ поступило $1,65 млрд, в том числе $1,6 млрд – второй транш финансирования от Евросоюза по программе Ukraine Facility и 46,6 млн долл. – от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Также НБУ продал на валютном рынке 2 295,4 млн долларов и выкупил в резервы 30,9 млн дол.

"Чистая продажа валюты НБУ в апреле составила 2 264,5 млн долл.. Она увеличилась по сравнению с мартом, учитывая рост спроса на валютном рынке", - сообщил регулятор.

Это связано с ростом спроса на валютном рынке, прежде всего на фоне активизации расходов правительства благодаря налаживанию ритмичности поступления внешней помощи со второй половины марта.

Международные резервы в марте установили рекорд

Международные резервы Украины в марте выросли на 18% и по состоянию на 1 апреля 2024 составили $43,763 млрд, что является новым историческим рекордом.

Это произошло благодаря значительным объемам поступлений от международных партнеров, превысивших чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте. Отмечается, что в течение марта Украина получила рекордное бюджетное финансирование от международных партнеров за все время войны. На валютные счета правительства в Национальном банке поступило $9 316,1 млн.

Как сообщили в Министерстве финансов, с начала 2024 года внешнее финансирование от партнеров составляет 10,1 млрд. долларов, а с начала полномасштабной войны Украина уже получила 83,7 млрд. долларов США.

Госдолг Украины увеличился вдвое

Совокупный государственный долг Украины в марте 2024 года выросла сразу на 434 млрд грн (+8%) до 5,924 трлн грн.

С начала войны государственный долг увеличился в два раза (+2 758 млрд. грн.), в валютном эквиваленте – на 55% (+51,6 млрд. долл.).

Основной прирост госдолга обусловлен привлечением внешних официальных льготных кредитов (от ЕС, правительств других стран, МФО).

Отметим, что часть по внешнему долгу реструктуризирована: перед официальными кредиторами из G7, Парижского клуба – до конца марта 2027 года, перед коммерческими кредиторами – до августа 2024 года, но по программе МВФ также запланировано продление до 2027 года. Это существенно уменьшает нагрузку на бюджет: благодаря реструктуризации ожидается экономия на погашении и обслуживании госдолга в 2024 году в сумме 4,6 млрд.долл., суммарно к 2027 году – 14,8 млрд.долл.