Новый рекорд: в НБУ рассказали, как изменились международные резервы Украины в марте

Международные резервы Украины в марте выросли на 18% и по состоянию на 1 апреля 2024 составили $43,763 млрд, что является новым историческим рекордом. Это произошло благодаря значительным объемам поступлений от международных партнеров, превысивших чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте.

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Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Поступления от международных партнеров

Отмечается, что в течение марта Украина получила рекордное бюджетное финансирование от международных партнеров за все время войны. На валютные счета правительства в Национальном банке поступило $9 316,1 млн. Из этой суммы:

$ 4 901,0 млн – от ЕС первый транш в рамках переходного финансирования по инструменту Ukraine Facility ;

$1 626,1 млн – от Всемирного банка под гарантии Японии и Великобритании;

$1 471,5 млн – от Канады ;

$880,7 млн – от МВФ ;

$ 286,2 млн – от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ);

$118,2 млн – грантовые средства от Японии, поступившие через Всемирный банк;

$32,4 млн – грантовые средства от Сербии.

Как сообщили в Министерстве финансов, с начала 2024 года внешнее финансирование от партнеров составляет 10,1 млрд. долларов, а с начала полномасштабной войны Украина уже получила 83,7 млрд. долларов США.

Выплаты за обслуживание и погашение государственного долга

Как сообщают в НБУ, за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено $363,5 млн, из которых:

$275,4 млн – обслуживание и погашение валютных ОВГЗ;

$52,7 млн – обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;

$35,4 млн – уплата долга перед другими международными кредиторами.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $728,5 млн. США.

Операции на валютном рынке

Как отмечают в регуляторе, на резервы влияли операции Национального банка на валютном рынке Украины. Национальный банк в соответствии с балансовыми данными продал на валютном рынке 1 813,6 млн дол. США и выкупил в резервы 25,9 млн дол. США. Следовательно, чистая продажа валюты НБУ в марте составила 1 787,7 млн дол. США.

На динамику резервов в марте также влияла переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют). В марте благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на 266,3 млн. дол. США.

В январе-феврале Украина получила только 10% финпомощи

В первые два месяца 2024 года Украина получила лишь 10% запланированной финансовой помощи от партнеров.

"За первые два месяца года мы получили 10% от запланированных финансовых средств, необходимых для выживания государства, а также не получили военную помощь, которая планировалась почти год в рамках формата "Рамштайн" более чем 50 стран мира", - рассказала министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Как сообщили в Министерстве экономики, по состоянию на 29 февраля Украина с начала года недополучила 80% необходимого финансирования от партнеров.