Украина получила от Канады $1,5 млрд помощи: на что направят средства

Украина получила 2 млрд канадских долларов от Канады, что эквивалентно $1,5 млрд. Эти средства будут направлены на социальную помощь.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Еще одна хорошая новость за сегодня. Важные средства, которые помогут нашему правительству финансировать дефицит, в частности, социальные программы помощи украинцам", - отметил он.

По его словам, общая сумма финансовой поддержки от Канады с начала полномасштабного вторжения России составляет около 7 млрд канадских долларов.

"Благодарны канадскому народу и правительству, которые остаются нашими надежными союзниками в эти сложные времена", - заявил Шмыгаль.

Напомним, Канада объявила о выделении более $30 млн на чешскую инициативу по закупке снарядов для Украины.

Кроме того, Сенат парламента Канады завершил процесс ратификации обновленного соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой (CUFTA), приняв его в третьем чтении.

Также Канада присоединилась к украинской коалиции дронов для дальнейшего укрепления возможностей Украины в сфере боевых беспилотных летательных аппаратов.

В начале марта сообщалось, что украинское правительство одобрило постановление, определяющее условия займа от Канады в размере 2 млрд канадских долларов, а также распоряжение по получению займа от МБРР на сумму $1,5 млрд.

В феврале между Украиной и Канадой было подписано двустороннее безопасное соглашение.

Военная помощь от Канады

Недавно министр национальной обороны Канады Билл Блэр, принявший участие в 19-м заседании Контактной группы по обороне Украины "Рамштайн", объявил, что Канада предоставит новую помощь в размере $60 млн.

Эти средства будут направлены на создание инфраструктуры для истребителей F-16 в Украине и их обслуживание. Они помогут получить необходимые материалы и оборудование для самолетов, например, запасные части, вооружение и боеприпасы.

После 18 заседания Контактной группы по обороне Украины "Рамштайн" Билл Блэр сообщил о новой помощи для Украины, общей стоимостью примерно 20 миллионов канадских долларов (почти $15 млн).