Канада объявила о новой помощи для Украины

Министр обороны Канады Билл Блэр после 18 заседания Контактной группы по обороне Украины "Рамштайн" сообщил о новой помощи для Украины, общей стоимостью примерно 20 миллионов канадских долларов (почти 15 млн долларов США).

Об этом сообщили в Министерстве обороны Канады.

Отмечено, что помощь состоит из десяти многоцелевых лодок от Zodiac Hurricane Technologies. Каждая лодка будет оснащена сложной системой обнаружения, навигации и связи.

"Эти многомоторные надувные лодки с жестким корпусом будут помогать Украине в различных морских операциях, включая поисково-спасательные работы, транспортировку войск и грузов, а также в проведении разведки", - говорится в сообщении.

Также Канада научит украинским военным работе с лодками и дает к ним прицепы и запчасти. Поставка этих катеров, а также учения должны быть завершены до конца весны 2024 года.

Кроме того, со следующего месяца Канада увеличит свой вклад в коалицию истребителей, выделив гражданский персонал, инструкторов и учебные самолеты для тренировки украинских пилотов. Данные мероприятия оцениваются около 11,5 млн дол. США.

"Обучение начнется в феврале 2024-го и будет продолжаться до 2025-го", - подчеркнули в ведомстве.

Министр Блэр также объявил об участии Канады в двух коалициях по обеспечению возможностей, входящих под эгиду Контактной группы по обороне Украины: коалиции бронетанковой техники и коалиции военно-воздушных сил.

Помощь от Канады

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения Канада выделила Украине более 8,9 млрд долларов. Из них – 4,95 миллиарда это прямая финансовая поддержка. 21 октября украинские военные получили партию новейшей бронетехники канадского производства Senator MRAP, которая имеет улучшенную противоминную защиту.

Во время 16-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое состоялось 11 октября в Брюсселе, министр обороны Канады Билл Блэр сообщил, что Канада передаст Украине партию помощи на 25 миллионов долларов.

В ведомстве добавляют, что Канада обязалась предоставить Украине более 2,4 миллиарда долларов военной помощи. Эта помощь включает в себя основные боевые танки Leopard 2, бронированную эвакуационную машину, бронированные тактические машины поддержки, противотанковое оружие, стрелковое оружие, гаубицы M777 с боеприпасами, камеры дронов высокого разрешения, зимнюю одежду и т.д.

Эта помощь будет финансироваться из 500-миллионного транша, о котором премьер-министр Трюдо объявил в июне 2023 года.

Канада также будет способствовать многонациональным усилиям, направленным на обучение пилотов, техническое обслуживание и поддержку украинских истребителей F-16.