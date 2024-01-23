Канада оголосила про нову допомогу для України

Міністр оборони Канади Білл Блер після 18 засідання Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн" повідомив про нову допомогу для України, загальною вартістю приблизно 20 мільйонів канадських доларів (майже 15 млн доларів США).

Про це повідомили у Міністерстві оборони Канади.

Зазначено, що допомога складається з десяти багатоцільових човнів від Zodiac Hurricane Technologies. Кожен човен буде оснащений складною системою виявлення, навігації та зв'язку.

"Ці багатомоторні надувні човни з жорстким корпусом допомагатимуть Україні в різноманітних морських операціях, включаючи пошуково-рятувальні роботи, транспортування військ і вантажів, а також – у проведенні розвідки", - йдеться в повідомленні.

Також Канада навчить українських військових роботі з човнами та дає до них причепи та запчастини. Поставка цих катерів, а також навчання мають бути завершені до кінця весни 2024 року.

Окрім цього, з наступного місяця Канада збільшить свій внесок до “коаліції винищувачів”, виділивши цивільний персонал, інструкторів та навчальні літаки для тренування українських пілотів. Дані заходи оцінюються близько у 11,5 млн дол. США.

"Навчання розпочнеться у лютому 2024-го й триватиме до 2025-го”, - наголосили у відомстві.

Міністр Блер також оголосив про участь Канади у двох коаліціях із забезпечення можливостей, які входитимуть під егіду Контактної групи з питань оборони України: коаліції бронетанкової техніки та коаліції військово-повітряних сил.

Допомога від Канади

Зауважимо, що з початку повномасштабного вторгнення Канада виділила Україні понад 8,9 мільярда доларів. З них - 4,95 мільярда це пряма фінансова підтримка. 21 жовтня українські військові отримали партію новітньої бронетехніки канадського виробництва Senator MRAP, яка має покращений протимінний захист.

Під час 16-го засідання Контактної групи з питань оборони України, яку відбулося 11 жовтня у Брюсселі міністр оборони Канади Білл Блер повідомив, що Канада передасть Україні партію допомоги на 25 мільйонів доларів.

У відомстві додають, що Канада зобов’язалася надати Україні понад 2,4 мільярда доларів військової допомоги. Ця допомога включає основні бойові танки Leopard 2, броньовану евакуаційну машину, броньовані тактичні машини підтримки, протитанкову зброю, стрілецьку зброю, гаубиці M777 з боєприпасами, камери дронів високої роздільної здатності, зимовий одяг тощо.

Ця допомога фінансуватиметься з 500-мільйонного траншу, про який прем’єр-міністр Трюдо оголосив у червні 2023 року.

Канада також сприятиме багатонаціональним зусиллям, спрямованим на навчання пілотів, технічне обслуговування та підтримку українських винищувачів F-16.