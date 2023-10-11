Канада та Фінляндія передадуть Україні нові пакети військової допомоги

Під час 16-го засідання Контактної групи з питань оборони України, яку відбулося сьогодні у Брюсселі міністр оборони Канади Білл Блер повідомив, що Канада передасть Україні партію допомоги на 25 мільйонів доларів.

Про це повідомляється на сайті канадського уряду.

Вона включає в себе зимовий одяг та спорядження: черевики, термобілизну та зимові спальні мішки. Також Канада надасть військову форму для 2000 жінок-військовослужбовців ЗСУ, яка буде виготовлена ​​в Канаді.

Зазначається, що ця допомога фінансується з 500-мільйонного траншу, про який прем’єр-міністр Трюдо оголосив у червні 2023 року.

Блер додав, що окрім форми, Канада надасть ряд боєприпасів:

2000 додаткових патронів калібру 155 мм;

Димові артилерійські боєприпаси, включаючи 955 снарядів 155-мм і понад 2000 мінометних снарядів 81-мм;

2260 протигазів;

277 1000-фунтових авіаційних бомб і запалів до них;

Різні типи 76-мм морських боєприпасів.

Міністр зазначив, що минулого тижня Україні було передано анонсовані раніше майже 8 тис. боєприпасів калібру 155 мм, 10 тис. снарядів калібру 105 мм та близько 2 млн боєприпасів до стрілецької зброї калібру 7,62 мм.

Канада продовжуватиме підтримувати Україну, коли вона бореться за захист своєї свободи та суверенітету перед обличчям незаконної та невиправданої війни Росії.

Що стосується допомоги від Фінляндії, то це буде 19-й пакет техніки для України, вартістю приблизно 95 мільйонів євро.

Міністр оборони Антті Хаккянен заявив, що загальна вартість комплектів оборонної техніки, поставлених Фінляндією в Україну, становить 1,4 млрд євро.

"З оперативних причин і щоб гарантувати, що допомога безпечно дістанеться місця призначення, додаткові відомості щодо вмісту посилки, способу її доставки або розкладу не будуть надані", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен на початку жовтня анонсувала новий пакет допомоги для України у зв'язку з продовженням кровопролитної війни. Цей пакет включатиме в себе військову техніку та спеціальний одяг для солдат.

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