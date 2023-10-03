У Фінляндії анонсували новий пакет військової допомоги для України

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен анонсувала про новий пакет допомоги для України у зв'язку з продовженням кровопролитної війни. Цей пакет включатиме в себе військову техніку та спеціальний одяг для солдат.

Про це вона повідомила через свій профіль в соціальній мережі Х (Twitter).

"Україна є нашим найбільшим партнером у справі розвитку. Фінляндія та ЄС готові підтримувати Україну настільки, наскільки це буде необхідно. Свобода здобуде перемогу. Дякуємо, що прийняли нас у Києві", - відзначила Валтонен.

🇫🇮 has contributed almost 2 bn euros to 🇺🇦. Our next defence materiel package is under preparation. 🇺🇦 is our largest development partner. Finland and the EU will support #Ukraine for as long as needed. Freedom will prevail. Many thanks for hosting us in Kyiv, @DmytroKuleba pic.twitter.com/B2nsjYicNi — Elina Valtonen (@elinavaltonen) October 3, 2023

Вона додала, що загалом Фінляндія вже відправила Україні допомогу на $2 мільярди.

Фінляндія також розглядає можливість розміщення виробництва бронетехніки на території України. Воно включати ліцензійне воготовлення бронетранспортерів Patria в Україні.

Окрім цього, міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо дав доручення розробити план, згідно з яким, Фінляндія прийматиме участь у повоєнній відбудові України.

Нагадаємо, 6 липня за поданнями уряду президент Фінляндії Саулі Нііністьо ухвалив 17-й пакет допомоги для України, який, зокрема, включає зенітну зброю та боєприпаси. За попередніми підрахунками, Україні отримає техніки на 105 млн євро. З урахуваннями нового пакет, Фінляндія передала Києву військової допомоги на 1,2 млрд євро.