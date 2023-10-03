- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
У Фінляндії анонсували новий пакет військової допомоги для України
Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен анонсувала про новий пакет допомоги для України у зв'язку з продовженням кровопролитної війни. Цей пакет включатиме в себе військову техніку та спеціальний одяг для солдат.
Про це вона повідомила через свій профіль в соціальній мережі Х (Twitter).
"Україна є нашим найбільшим партнером у справі розвитку. Фінляндія та ЄС готові підтримувати Україну настільки, наскільки це буде необхідно. Свобода здобуде перемогу. Дякуємо, що прийняли нас у Києві", - відзначила Валтонен.
Вона додала, що загалом Фінляндія вже відправила Україні допомогу на $2 мільярди.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Фінляндія також розглядає можливість розміщення виробництва бронетехніки на території України. Воно включати ліцензійне воготовлення бронетранспортерів Patria в Україні.
Окрім цього, міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо дав доручення розробити план, згідно з яким, Фінляндія прийматиме участь у повоєнній відбудові України.
Нагадаємо, 6 липня за поданнями уряду президент Фінляндії Саулі Нііністьо ухвалив 17-й пакет допомоги для України, який, зокрема, включає зенітну зброю та боєприпаси. За попередніми підрахунками, Україні отримає техніки на 105 млн євро. З урахуваннями нового пакет, Фінляндія передала Києву військової допомоги на 1,2 млрд євро.