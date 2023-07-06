Фінляндія виділила 17-й пакет військової допомоги Україні: що він включає та на яку суму

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо 6 липня за поданнями уряду ухвалив 17-й пакет допомоги для України, який, зокрема, включає зенітну зброю та боєприпаси.

Про це повідомила пресслужба уряду.

За попередніми підрахунками, Україні отримає техніки на 105 млн євро . З урахуваннями нового пакет, Фінляндія передала Києву військової допомоги на 1,2 млрд євро .

З метою забезпечити безпеку доставки зброї до Києва, уряд не розкриває більше деталей щодо вмісту пакету, способу та розкладу відправки.

Лише зазначається, що при прийнятті рішення про надання додаткової допомоги було враховано як потреби України, так і ресурси фінської армії.

"Ми продовжимо підтримувати Україну разом із нашими союзниками. Результат війни визначатиме порядок безпеки Європи та Фінляндії на десятиліття, тому підтримка України є невід’ємною частиною безпеки Фінляндії", — зауважив міністр оборони Антті Хаккянен.

16-й пакет допомоги Фінляндія виділяла Україні у травні. Тоді до нього увійшли, зокрема, зенітне озброєння та боєприпаси. Про узгодження 15-го пакету військової допомоги від Фінляндії повідомлялося 21 квітня. В нього включили озброєння для забезпечення потреб європейської тренувальної місії для України, яка займається навчанням 30 тисяч українських солдатів.