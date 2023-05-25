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Фінляндія виділила 16-й пакет військової допомоги Україні

Саулі Нііністьо
Президент Фінляндії Саулі Нііністьо. Фото: сайт президента

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо ухвалив пропозицію уряду щодо виділення нового пакета військової допомоги України. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Фінляндії.

Це вже 16-й пакет оборонної допомоги від країни. До нього ввійдуть, зокрема, зенітне озброєння та боєприпаси – ідеться про підтримку на 109 млн євро. 

"З оперативних міркувань і для гарантування безпечної доставки допомоги, додаткова інформація про конкретний зміст, спосіб доставки чи графік допомоги надаватися не буде", – йдеться в повідомленні.

Як запевнив міністр оборони Антті Кайкконен, Фінляндія й надалі підтримуватиме Україну разом з міжнародними партнерами. Загальна вартість всіх пакетів оборонної допомоги, наданих Фінляндією, наразі становить 1,1 млрд євро.

Нагадаємо, про узгодження 15-го пакету військової допомоги від Фінляндії повідомлялося 21 квітня. В нього включили озброєння для забезпечення потреб європейської тренувальної місії для України, яка займається навчанням 30 тисяч українських солдатів.

Автор:
Артем Ющенко