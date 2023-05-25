Финляндия выделила 16-й пакет военной помощи Украине

Президент Финляндии Саули Ниинисте принял предложение правительства по выделению нового пакета военной помощи Украины. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Финляндии.

Это уже 16-й пакет оборонной помощи от страны. В него войдут, в частности, зенитное вооружение и боеприпасы – речь идет о поддержке на 109 млн евро.

"По оперативным соображениям и для обеспечения безопасной доставки помощи, дополнительная информация о конкретном содержании, способе доставки или графике помощи предоставляться не будет", – говорится в сообщении.

Как заверил министр обороны Антти Кайкконен, Финляндия и дальше будет поддерживать Украину вместе с международными партнерами. Общая стоимость всех пакетов оборонной помощи, предоставленных Финляндией, сейчас составляет 1,1 млрд евро.

Напомним, о согласовании 15-го пакета военной помощи от Финляндии сообщалось 21 апреля. В него включили вооружение для обеспечения потребностей европейской тренировочной миссии для Украины, которая занимается обучением 30 тысяч украинских солдат.