Германия передала Украине очередную партию военной помощи

Правительство Германии предоставило Украине новый пакет вооружения и техники. В него вошли новый радар для ПВО TRML-4D и разведывательные беспилотники и мостоукладчики.

По соображениям безопасности, федеральное правительство не анонсирует даты и способы отправки помощи, сообщает правительство Германии.

В список помощи вошли:

Радиолокационная система воздушного обзора TRML-4D;

Бронированные мостоукладчики BEAVER – 2;

Беспилотники-разведчики Vector – 46;

Антидронные системы – 8;

Пограничные автомобили – 6;

Весовозы 8х6 – 2;

Тягачи с полуприцепами – 5;

Грузовики Zetros – 8.

Радар TRML-4D способен обнаруживать различные типы воздушных целей, таких как самолеты, вертолеты и крылатые ракеты. Он обеспечивает оперативное обнаружение и сопровождение около 1500 целей в радиусе до 250 км.

Vector – это беспилотный летательный аппарат, предназначенный для проведения разведки в сложных местностях и на дальних расстояниях от оператора пункта управления. БПЛА Vector обладает способностью выполнять боевые задания, при этом работа его двигателя почти неслышна врагу. Размах крыльев Vector – 2,8 м, длина – 1,63 м, время автономной работы – 2 часа, максимальная дальность полета – 120 км, максимальный взлетный вес – 7,2 кг, крейсерская скорость – 72 км/ч.

Германия увеличила финансирование, направленное на военную помощь Украине с 2 миллиардов евро в 2022 году до 5,4 миллиарда в 2023 году.

Кроме того, в Германии предусмотрено дополнительные 10,5 миллиарда евро. Эти средства должны быть приоритетно направлены на военную помощь Украине. В то же время часть этих средств будет использована для пополнения запасов Федеральных вооруженных сил обществ, поставляемых в Украину, а также для вкладов Германии в Европейский фонд мира (EPF). Расходы, связанные с оказанием военной помощи Украине, могут быть отчислены из этого фонда.

Напомним, ранее журналисты писали о том, что Германия передала Украине второй комплекс ПВО IRIS-T. Вместе с системой Германия направила 16 управляемых ракет. Впоследствии это официально подтвердило правительство.