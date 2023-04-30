Германия подтвердила передачу Украине системы ПВО IRIS-T

Правительство Германии подтвердило, что передало Украине очередной пакет военной помощи, в который вошел зенитно-ракетный комплекс IRIS-T. Такая информация появилась на сайте немецкого правительства.

В списке военной поддержки Украины – восемь грузовиков Zetros, два автопогрузчика 8x6 с восемью выдвижными контейнерами и один ЗРК IRIS-T.

Напомним, ранее журналисты писали о том, что Германия передала Украине второй комплекс ПВО IRIS-T. Вместе с системой Германия направила 16 управляемых ракет.

Это второй из четырех обещанных Германией комплексов IRIS-T. Когда в Украину поступят еще два, пока неизвестно.

Наземная система противовоздушной обороны хорошо зарекомендовала себя зимой в районе Киева. В частности, комплекс внес важный вклад в защиту гражданской инфраструктуры от атак ракетами, крылатыми ракетами и беспилотниками.

Во время работы IRIS-T зенитные ракеты способны поражать цели на высоте до 20 км и на расстоянии до 40 км.

Министерство развития Германии инвестирует в Украину дополнительные средства в размере 111 миллионов евро, которые будут направлены на послевоенное восстановление страны.