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Германия согласовала передачу Украине пяти истребителей МиГ-29 от Польши

МиГ-29, истребитель
Польский МиГ-29. Фото: Julian Herzog / Wikipedia

Германия разрешила Польше передать Украине пять истребителей советского образца МиГ-29. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, передает "Укринформ".

По его словам, правительство Германии рассмотрело заявку Польши на передачу воздушных суден в тот же день, когда она поступила, – 13 апреля.

"С удовольствием могу сообщить, что мы можем разрешить нашим польским партнерам передачу пяти истребителей МиГ-29 из бывших запасов армии ГДР", – высказался Писториус.

Напомним, в начале апреля президент Польши Анджей Дуда заявлял, что его страна предоставила Украине восемь истребителей МиГ-29. Тогда он отметил, что еще шесть воздушных суден готовятся к отправке.

13 апреля Der Tagesspiegel сообщило, что Польша обратилась к правительству Германии с просьбой согласовать поставку в Украину истребителей МиГ-29. Речь идет о воздушных суднах, которые Варшава в 2002 году купила у Германии. В свою очередь у Бундесвера они были от армии ГДР.

Автор:
Артем Ющенко