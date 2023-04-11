Болгария не будет передавать Украине истребители бесплатно

Министерство обороны Болгарии не проводило переговоров о безвозмездном предоставлении Украине болгарских истребителей МиГ-29. Передача самолетов может привести к дефициту техники в самой стране, что повлияет на обороноспособность Болгарии, что противоречит конституции и законам страны.

Тем не менее, в Болгарии не прочь помочь Украине и в министерстве обороны провели успешные переговоры о возможностях воплощения так называемых "треугольных соглашений" для замены доступных систем вооружения соответствующими из стран союзников без потери обороноспособности, сообщает агентство BGNES.

Ранее появилась информация, что Болгария через посредники может продать Украине большое количество боеприпасов, что существенно повлияет на ход войны.

В министерстве обороны Болгарии сообщили, что передадут старые боеприпасы стоимостью почти 175 миллионов евро государственному военному заводу ВМЗ, а получат новые боеприпасы.

Болгарская армия имеет запасы боеприпасов советского образца, необходимых украинской армии для танков, гаубиц, противотанковых гранатометов, советских реактивных систем залпового огня, автоматов АК-47 и прочего.

Ранее сообщалось, что в 2022 году Болгария передала Украине оружия на 1 млрд долларов, несмотря на отсутствие между странами прямых контрактов на поставку вооружения.