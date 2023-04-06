В Болгарии закрывают порты для всех российских судов

Власти Болгарии с 8 апреля решили закрыть доступ к морским и речным портам страны для всех судов, независимо от флага, под которым они ходят и имеющих сертификат Морского судового реестра России.

Решение связано с директивой Евросоюза о введении санкций, сообщает Морская администрация Болгарии.

Запрет не будет распространяться на суда, нуждающиеся в помощи, ищут убежища, а также вынуждены выполнить аварийную остановку в порту из соображений безопасности на море или с целью спасения человеческой жизни на море.

Морское управление Болгарии установило схожий запрет еще 16 апреля 2022 года. Тогда был ограничен доступ к портам в Бургасе, Варне, Русе и Ломе был запрещен для любого судна, зарегистрированного под флагом России, кроме поставок критических товаров. Сейчас его расширили.

Как сообщает ZN.UA, Болгария остается единственной страной Евросоюза, которая продолжает закупать морем российскую нефть благодаря исключениям из санкций. Власти страны утверждали, что Болгария сможет отказаться от импорта российской нефти только через два года.

Известно, что Болгария косвенно поддерживает Украину в войне. Страна, скорее всего, продаст Украине большое количество боеприпасов через посредников. Это может существенно повлиять на ход войны.