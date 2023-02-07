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В обход санкций. России удалось сохранить объемы отгрузки сырой нефти ценой падения доходов
5 декабря заработало эмбарго ЕС на сырую российскую нефть, за это время России удалось диверсифицировать свои поставки. Вместе с тем, Кремль потерял значительную часть своих нефтедолларов. Однако украинская дипломатия должна продолжать работать, чтобы ценовой потолок на российскую нефть был снижен.
В воскресенье, 5 февраля, начало действовать эмбарго Европейского союза на российские нефтепродукты. Тогда же прошло 2 месяца после того, как действует эмбарго на импорт сырой нефти. В процессе согласования эмбарго и предельных цен на продажу нефти в третьи страны в Брюсселе продолжались довольно оживленные дискуссии, а в информпространстве ЕС звучали тезисы о дефиците и вреде для европейской экономики. Два месяца спустя эмбарго на нефть коллапса не произошло, а ЕС ввели санкции на нефтепродукты.
Что касается России, то, готовясь к эмбарго, россияне сформировали теневой флот и диверсифицировали свой экспорт. После введения эмбарго экспорт российской нефти существенно упал , но россиянам удалось переориентировать свои поставки из Европы в Азию. Новыми крупнейшими покупателями российской нефти стали Китай и Индия . Однако для того чтобы найти покупателя даже там россиянам приходится продавать свои углеводороды с большими скидками.
Вероятно, россиянам приходится демпинговать, поскольку они хотят сохранить свой уровень добычи и боятся, что сократив его не смогут быстро восстановить снова, поскольку крупнейшие нефтесервисные компании ушли из России еще в марте прошлого года . А в том случае, когда Россия существенно сократит свою добычу, это может быть шоком для Запада, однако со временем россиян заменят на рынке углеводородов другие страны .Подписывайтесь на наш Telegram канал
При этом фактическая цена отгрузок российской нефти существенно упала после введения эмбарго. Поэтому значительно упали и доходы в российский бюджет. Так по данным российского министерства финансов совокупные нефтегазовые доходы российского бюджета в январе снизились более чем вдвое . Чтобы компенсировать эти потери, российский Центробанк был вынужден продавать населению юани на Московской бирже. Вместе с тем, по прогнозам того же российского минфина, уже в феврале потери российского бюджета от нефтяного эмбарго возрастут втрое. Поскольку именно нефтегазовые доходы формируют значительную часть российского бюджета , именно от уровня этих доходов зависит способность кремля вести войну в Украине.
Поэтому через два месяца после вступления в действие эмбарго ЕС удалось с одной стороны избежать дефицита, а с другой ограничить доходы Кремля и несколько ослабить его способность финансировать войну в Украине. Понятно, что опасаясь дефицита на рынке нефтепродуктов, лидеры Западных стран действовали с осторожностью, поэтому действующие ограничения цен на российскую нефть и были выше тех, которые рекомендовали Украина и ее союзники в Восточной Европе . При этом эти ограничения могут быть пересмотрены и наиболее вероятно это произойдет весной, когда Европа адаптируется к санкциям на российские нефтепродукты.
России удается удерживать уровень поставок и обходить эмбарго.
Аналитик профильного издания "Нафторинок" Александр Сиренко говорит, что санкции не остановили поток российской нефти в Европу полностью, поскольку некоторым странам удалось выторговать себе исключение из этих правил. Прежде всего, это Болгария, в которой до конца 2024 года завод "Лукойл Нефтехим Болгария" продолжит работать на российской нефти и экспортировать свои нефтепродукты в ЕС. Также исключением является Венгрия, блокируя шестой пакет санкций ЕС , добилась исключения из него трубопроводной нефти.
“Тут вопрос даже не только к странам, которые покупают российскую нефть, но и к нам самим. Российская нефть в Венгрию идет через территорию Украины. Почему мы продолжаем прокачивать российскую нефть? Почему нельзя остановить транзит? Подозреваю, что здесь есть какая-то большая договоренность между нашим правительством и нашими партнерами. Но я считаю, что вопрос прекращения транзита наши дипломаты и члены правительства должны вносить в повестку дня во время встреч с союзниками. Мы не можем помогать россиянам, в то время как они запускают ракеты по нашим мирным городам, но мы до сих пор это делаем”, - говорит Сиренко.
Он отмечает, что после эмбарго России удалось и переориентировать поставки в страны Азии, а следующим континентом, где россияне будут искать новые рынки сбыта своей нефти и нефтепродуктов, будет Африка.
Руководитель проектов в Институте Черноморских исследований Андрей Клименко отмечает , что россиянам все же удается возобновлять поставки и обходить эмбарго ЕС. В частности, в январе по сравнению с декабрем в условиях эмбарго Европейского союза и предельных цен объем экспорта сырой нефти из черноморских портов России вырос на 25%. Всего в январе из портов России в Черном море было экспортировано 3,6 млн. тонн. При этом экспорт в страны ЕС в условиях эмбарго вырос на 255 тысяч тонн до 1,274 млн тонн. А экспорт в другие страны вырос на 466,4 тыс. тонн до 2,394 млн тонн.
Клименко отмечает, что преимущественно рейдовую перевалку (перевалка грузов с одного судна на другое, - Delo.ua) танкеры с российской нефтью совершали в заливе Лакония в территориальных водах Греции. А в те страны, которые не присоединились к эмбарго, в январе ходили 22 танкера с российской нефтью, 10 из которых принадлежат владельцам именно из Греции. В своих исследованиях Клименко также указывает , что нарушая эмбарго танкеры с российской нефтью также заходили в порты Испании и Италии.
Он отмечает , что в декабре прошлого года Россия смогла заместить часть греческих танкеров, перевозивших ее сырую нефть. Поэтому 75,3% нефти, погрузившейся в портах Черного моря не попали в сферу действия ограничения, поскольку перевозились танкерами, не принадлежавшими перевозчикам из ЕС.
Россия теряет нефтедоллары из-за снижения цены на нефть
Эксперт "Центра Разумкова" Максим Белявский говорит, что эффект от нефтяных санкций все же есть, а объемы реализации российской нефти уменьшаются.
Если мы говорим о январе, то налоговые и таможенные платежи в российский бюджет от продажи нефти упали на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Речь идет примерно о 6 млрд долларов. По состоянию на 1 февраля реальная отпускная цена отгрузок российской нефти упала примерно на треть”, – говорит Белявский.
Однако он отмечает, что объемы отгрузок сырья остались практически без изменений. Например, если в апреле 2022 года экспорт сырой нефти составил 3,444 млн тонн, то в январе 2023 года Россия экспортировала 3,668 млн тонн. Таким образом, объемы отгрузок после введения эмбарго практически равны показателям начала полномасштабной войны.
Поступления в российский бюджет упали не путем уменьшения отгрузок, а исключительно вследствие снижения цены на российское сырье. Это говорит о необходимости пересмотра ценового потолка на российскую нефть. Есть все основания просмотра прайскепа. возможно он будет пересмотрен и скорее всего это произойдет в марте, когда пройдет период адаптации к эмбарго на нефтепродукты. В общем, нам необходимо добиться того, чтобы потолок цен на российскую нефть был на уровне средней медианы котировок за прошедшие пять лет, а именно 34,5 доллара за баррель. Это вполне реально, я не вижу в этом особых проблем, нужна только политическая воля”, - отмечает эксперт.
При этом он отмечает, что европейские страны, вроде Греции, которые сейчас зарабатывают на перевозке российской нефти, вместо того чтобы помогать государству-агрессору могли бы переориентироваться на нефть из стран Персидского залива.
“Когда в Греции был большой экономический кризис, ЕС направил туда сотни миллиардов евро в поддержку греческой экономики. Так что если эта страна хочет оставаться полноправной частью Европы, ей нужно принять сторону демократического мира”, - говорит Белявский.