В обход санкций. России удалось сохранить объемы отгрузки сырой нефти ценой падения доходов

5 декабря заработало эмбарго ЕС на сырую российскую нефть, за это время России удалось диверсифицировать свои поставки. Вместе с тем, Кремль потерял значительную часть своих нефтедолларов. Однако украинская дипломатия должна продолжать работать, чтобы ценовой потолок на российскую нефть был снижен.

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В воскресенье, 5 февраля, начало действовать эмбарго Европейского союза на российские нефтепродукты. Тогда же прошло 2 месяца после того, как действует эмбарго на импорт сырой нефти. В процессе согласования эмбарго и предельных цен на продажу нефти в третьи страны в Брюсселе продолжались довольно оживленные дискуссии, а в информпространстве ЕС звучали тезисы о дефиците и вреде для европейской экономики. Два месяца спустя эмбарго на нефть коллапса не произошло, а ЕС ввели санкции на нефтепродукты.

Что касается России, то, готовясь к эмбарго, россияне сформировали теневой флот и диверсифицировали свой экспорт. После введения эмбарго экспорт российской нефти существенно упал , но россиянам удалось переориентировать свои поставки из Европы в Азию. Новыми крупнейшими покупателями российской нефти стали Китай и Индия . Однако для того чтобы найти покупателя даже там россиянам приходится продавать свои углеводороды с большими скидками.

Вероятно, россиянам приходится демпинговать, поскольку они хотят сохранить свой уровень добычи и боятся, что сократив его не смогут быстро восстановить снова, поскольку крупнейшие нефтесервисные компании ушли из России еще в марте прошлого года . А в том случае, когда Россия существенно сократит свою добычу, это может быть шоком для Запада, однако со временем россиян заменят на рынке углеводородов другие страны .

При этом фактическая цена отгрузок российской нефти существенно упала после введения эмбарго. Поэтому значительно упали и доходы в российский бюджет. Так по данным российского министерства финансов совокупные нефтегазовые доходы российского бюджета в январе снизились более чем вдвое . Чтобы компенсировать эти потери, российский Центробанк был вынужден продавать населению юани на Московской бирже. Вместе с тем, по прогнозам того же российского минфина, уже в феврале потери российского бюджета от нефтяного эмбарго возрастут втрое. Поскольку именно нефтегазовые доходы формируют значительную часть российского бюджета , именно от уровня этих доходов зависит способность кремля вести войну в Украине.

Поэтому через два месяца после вступления в действие эмбарго ЕС удалось с одной стороны избежать дефицита, а с другой ограничить доходы Кремля и несколько ослабить его способность финансировать войну в Украине. Понятно, что опасаясь дефицита на рынке нефтепродуктов, лидеры Западных стран действовали с осторожностью, поэтому действующие ограничения цен на российскую нефть и были выше тех, которые рекомендовали Украина и ее союзники в Восточной Европе . При этом эти ограничения могут быть пересмотрены и наиболее вероятно это произойдет весной, когда Европа адаптируется к санкциям на российские нефтепродукты.

России удается удерживать уровень поставок и обходить эмбарго.

Аналитик профильного издания "Нафторинок" Александр Сиренко говорит, что санкции не остановили поток российской нефти в Европу полностью, поскольку некоторым странам удалось выторговать себе исключение из этих правил. Прежде всего, это Болгария, в которой до конца 2024 года завод "Лукойл Нефтехим Болгария" продолжит работать на российской нефти и экспортировать свои нефтепродукты в ЕС. Также исключением является Венгрия, блокируя шестой пакет санкций ЕС , добилась исключения из него трубопроводной нефти.

“Тут вопрос даже не только к странам, которые покупают российскую нефть, но и к нам самим. Российская нефть в Венгрию идет через территорию Украины. Почему мы продолжаем прокачивать российскую нефть? Почему нельзя остановить транзит? Подозреваю, что здесь есть какая-то большая договоренность между нашим правительством и нашими партнерами. Но я считаю, что вопрос прекращения транзита наши дипломаты и члены правительства должны вносить в повестку дня во время встреч с союзниками. Мы не можем помогать россиянам, в то время как они запускают ракеты по нашим мирным городам, но мы до сих пор это делаем”, - говорит Сиренко.

Он отмечает, что после эмбарго России удалось и переориентировать поставки в страны Азии, а следующим континентом, где россияне будут искать новые рынки сбыта своей нефти и нефтепродуктов, будет Африка.

Руководитель проектов в Институте Черноморских исследований Андрей Клименко отмечает , что россиянам все же удается возобновлять поставки и обходить эмбарго ЕС. В частности, в январе по сравнению с декабрем в условиях эмбарго Европейского союза и предельных цен объем экспорта сырой нефти из черноморских портов России вырос на 25%. Всего в январе из портов России в Черном море было экспортировано 3,6 млн. тонн. При этом экспорт в страны ЕС в условиях эмбарго вырос на 255 тысяч тонн до 1,274 млн тонн. А экспорт в другие страны вырос на 466,4 тыс. тонн до 2,394 млн тонн.

Клименко отмечает, что преимущественно рейдовую перевалку (перевалка грузов с одного судна на другое, - Delo.ua) танкеры с российской нефтью совершали в заливе Лакония в территориальных водах Греции. А в те страны, которые не присоединились к эмбарго, в январе ходили 22 танкера с российской нефтью, 10 из которых принадлежат владельцам именно из Греции. В своих исследованиях Клименко также указывает , что нарушая эмбарго танкеры с российской нефтью также заходили в порты Испании и Италии.

Он отмечает , что в декабре прошлого года Россия смогла заместить часть греческих танкеров, перевозивших ее сырую нефть. Поэтому 75,3% нефти, погрузившейся в портах Черного моря не попали в сферу действия ограничения, поскольку перевозились танкерами, не принадлежавшими перевозчикам из ЕС.

Россия теряет нефтедоллары из-за снижения цены на нефть

Эксперт "Центра Разумкова" Максим Белявский говорит, что эффект от нефтяных санкций все же есть, а объемы реализации российской нефти уменьшаются.

Если мы говорим о январе, то налоговые и таможенные платежи в российский бюджет от продажи нефти упали на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Речь идет примерно о 6 млрд долларов. По состоянию на 1 февраля реальная отпускная цена отгрузок российской нефти упала примерно на треть”, – говорит Белявский.

Однако он отмечает, что объемы отгрузок сырья остались практически без изменений. Например, если в апреле 2022 года экспорт сырой нефти составил 3,444 млн тонн, то в январе 2023 года Россия экспортировала 3,668 млн тонн. Таким образом, объемы отгрузок после введения эмбарго практически равны показателям начала полномасштабной войны.

Поступления в российский бюджет упали не путем уменьшения отгрузок, а исключительно вследствие снижения цены на российское сырье. Это говорит о необходимости пересмотра ценового потолка на российскую нефть. Есть все основания просмотра прайскепа. возможно он будет пересмотрен и скорее всего это произойдет в марте, когда пройдет период адаптации к эмбарго на нефтепродукты. В общем, нам необходимо добиться того, чтобы потолок цен на российскую нефть был на уровне средней медианы котировок за прошедшие пять лет, а именно 34,5 доллара за баррель. Это вполне реально, я не вижу в этом особых проблем, нужна только политическая воля”, - отмечает эксперт.

При этом он отмечает, что европейские страны, вроде Греции, которые сейчас зарабатывают на перевозке российской нефти, вместо того чтобы помогать государству-агрессору могли бы переориентироваться на нефть из стран Персидского залива.

“Когда в Греции был большой экономический кризис, ЕС направил туда сотни миллиардов евро в поддержку греческой экономики. Так что если эта страна хочет оставаться полноправной частью Европы, ей нужно принять сторону демократического мира”, - говорит Белявский.