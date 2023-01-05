Після ембарго в ЄС Росія продає свою арктичну нафту в Китай та Індію з великими знижками

Після того як почало діяти ембарго Європейського союзу на російську нафту, РФ вимушена постачати нафту видобуту в арктичному регіоні в Китай та Індію з великими знижками. Про це пише Reuters.

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"Арктичні сорти нафти Arco, Arco/Novy Port і Варандей зазвичай не прямують на схід, але тепер знаходять собі нові місця у більш віддалених районах після того, як Європейський союз, країни G7 та Австралія ввели у грудні верхню межу цін на російську нафту на додаток до ембарго. Продавці продають російську нафту з великими знижками, оскільки вони покривають вищі витрати на доставку", - пише видання.

Reuters зазначає, що експорт арктичної сирої нафти в Індію неухильно зростає з травня: за даними Refinitiv, у листопаді було відвантажено рекордну кількість барелів - 6,67 млн, а в грудні - 4,1 млн барелів. Більшість поставок склали арктичні сорти видобуті на родовищах "Газпром нафти".

Нафта Arco є високосірчистою нафтою з Прирозломного родовища, тоді як якісніша нафта марки Novy Port з Новопортовського родовища має середньосірчисту і легку нафту.

Минулого тижня(26 грудня - 1 січня) Індія імпортувала першу партію нафти сорту Варандей, яка була завантажена в Мурманському порту наприкінці листопада, згідно з двома джерелами та даними Refinitiv.

Вантажний танкер Bear Alcor місткістю 900 000 барелів, який прямував через Європу, Середземне море та Суецький канал, був розвантажений у порту Кочін у індійському штаті Кералі 27 грудня для нафтопереробної компанії Bharat Petroleum Corp Ltd. Два інші вантажі місткістю 600 000 барелів, завантажені в листопаді, були вивантажені в Роттердамі в Нідерландах. Незрозуміло, які компанії купили ці вантажі.

За словами одного з джерел Reuters на індійському нафтопереробному заводі, у Росії є досить великі обсяги та інших марок, які пропонуються індійським покупцям. Він додав, що валовий прибуток від сортів, що переробляються, таких як Arco і Novy Port, що закуповуються на умовах поставки, більш ніж на 10 доларів за барель вище у порівнянні з американськими сортами нафти аналогічної якості, такими як Mars і West Texas Intermediate.

Bharat Petroleum не відповіла Reuters на запит про коментарі.

Нафта Варандей, що видобувається на Тімано-Печорських нафтових родовищах компанії "Лукойл", має щільність близько 37 градусів за API та містить 0,4% сірки. Її якість схожа на ESPO Blend, далекосхідний сорт, якому віддають перевагу незалежні нафтопереробні заводи Китаю.

За словами другого джерела, індійським нафтопереробникам легко перероблятимуть нафту Варандей, хоча майбутні закупівлі залежатимуть від рівня цін.

За даними Refinitiv, щонайменше три нафтові танкери, які вантажили арктичну нафту в порту Мурманська, тепер прямують до Китаю.

Очікується, що один із танкерів, "Ніколай Зуєв", який перевозить близько 780 000 барелів сирої нафти, прибуде 18 січня, але досі не має конкретного пункту призначення. Очікується, що ще два танкери - NS Bravo та Gladiator, кожен з яких перевозить близько 900 000 барелів сирої нафти, прибудуть до східного китайського міста Ціндао 3 та 15 лютого відповідно.

Refinitiv вказав сорти, що перевозилися цими суднами, як сиру нафту Arco, хоча один китайський трейдер сказав, що на борту може бути нафта Varandey. Незрозуміло, які саме нафтопереробні заводи купували вантажі.

Інший трейдер сказав, що сира нафта Arco пропонувалася китайським покупцям за ціною на 9 доларів за барель нижче за ICE Brent на умовах доставки з корабля, але було неясно, за якою ціною були укладені угоди.

Нагадаємо, за оцінкою видання Bloomberg через вступ в дію нафтового ембарго в грудні поставки російської нафти впали до найнижчого у 2022 році рівня.

5 грудня офіційно набло чинності рішення про ембарго на постачання російської нафти у країни Європейського Союзу. Того ж дня почав застосовуватися ліміт ціни на російську нафту, яку запровадили Євросоюз, G7 та Австралія.

Після введення Євросоюзом ембарго на російську нафту (імпорт морським шляхом) РФ втратила нафтовий ринок, який займав приблизно половину поставок країни на початку року.

Протягом першого повного тижня після початку дії санкцій загальні обсяги, що постачаються з РФ, впали на 1,86 мільйона барелів на день, або на 54%, — до 1,6 мільйона.