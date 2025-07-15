Скільки заробляє онлайн-астролог: в компанії OBRIO поділились цифрами

Астрологи та інші спеціалісти, які надають консультації у сфері духовності в застосунку Nebula від OBRIO, отримують від $1 за хвилину. Водночас топові експерти можуть брати до $10 за хвилину консультацій. Про це в інтерв’ю для видання Delo.ua розповіли операційний директор OBRIO Сергій Матвєєв та директор із продукту Олександр Личак.

"Мінімальний заробіток експерта — десь $600-700 на місяць, а ті, хто працює більше, можуть заробляти кілька тисяч доларів. Все залежить від кількості консультацій, тривалості, завантаженості. Модель схожа на Uber чи Glovo: хтось працює пару годин на день, а хтось — фултайм", — зазначив Сергій Матвєєв.

Він також додає, що на сьогодні Nebula співпрацює з 1602 експертами, котрих підбирали, як і членів команди — через соцемережі, зокрема LinkedIn. За словами Матвєєва, експерти також заходять на сайт і самі подають заявки, або рекомендують своїх колег. Крім цього, у пошуку фахівців із духовності компанії допомагає запуск контекстної реклами.

"За минулий рік проведено 3,2 млн консультацій. Це майже 15 мільйонів хвилин, які експерти провели у чатах. Якщо говорити від часу заснуванням у 2021 році, то зростання відбулося в більше ніж у три рази", — каже Матвєєв.

Олександр Личак зауважує, що Nebula надає користувачам 3-5 хвилин для спілкування безплатно. Він пояснює це необхідністю для потенційного клієнта в тому, щоб зрозуміти, чи підходить йому цей експерт для подальшої спільної роботи.

"У нас єдина підписка для користувачів на весь контент, незалежно від тематики. Тобто гіпнотерапія для боротьби зі стресом і, скажімо, перевірка сумісності коштують однаково. Далі ми пропонуємо консультації з експертами, де ціна вже залежить не від напряму, а від рівня експерта", — уточнює Личак.

При цьому Олександр Личак підкреслює, що зараз кількість суто астрологічного контенту в Nebula становить менш як 5%. За його словами, впродовж двох останніх років компанія значно відійшла від цього напрямку, "але залишили деякі речі на запит аудиторії".

Детальніше про те, як компанія OBRIO за допомогою додатку Nebula не лише заробила мільйони, а й стала одним із лідерів світового ринку астрологічних сервісів — читайте в повному інтерв’ю з операційним директором Сергієм Матвєєвим та директором із продукту Олександром Личаком для Delo.ua.