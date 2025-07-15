Сколько зарабатывает онлайн-астролог: в компании OBRIO поделились цифрами

Астрологи и другие специалисты, которые предоставляют консультации в сфере духовности в Nebula от OBRIO, получают от $1 в минуту. В то же время, топовые эксперты могут брать до $10 за минуту консультации. Об этом в интервью изданию Delo.ua рассказали операционный директор OBRIO Сергей Матвеев и директор по продукту Александр Лычак.

"Минимальный заработок эксперта — где-то $600-700 в месяц, а работающие больше могут зарабатывать несколько тысяч долларов. Все зависит от количества консультаций, продолжительности, загруженности. Модель похожа на Uber или Glovo: кто-то работает пару часов в день, а кто-то — фултайм", — отметил Сергей Матвеев.

Он также добавляет, что на сегодняшний день Nebula сотрудничает с 1602 экспертами, которые подбирали, как и членов команды — через соцесети, в частности LinkedIn. По словам Матвеева, эксперты также заходят на сайт и сами подают заявки, или рекомендуют своих коллег. Кроме того, в поиске специалистов по духовности компании помогает запуск контекстной рекламы.

"За прошлый год проведено 3,2 млн консультаций. Это почти 15 миллионов минут, которые эксперты провели в чатах. Если говорить со времени основанием в 2021 году, то рост произошел более чем в три раза", — говорит Матвеев.

Александр Лычак отмечает, что Nebula предоставляет пользователям 3-5 минут для общения бесплатно. Он объясняет это необходимостью для потенциального клиента в том, чтобы понять, подходит ли ему этот эксперт для дальнейшей совместной работы.

"У нас единственная подписка для пользователей на весь контент, независимо от тематики. То есть гипнотерапия для борьбы со стрессом и, скажем, проверка совместимости стоят одинаково. Дальше мы предлагаем консультации с экспертами, где цена уже зависит не от направления, а от уровня эксперта", — уточняет Лычак.

При этом Александр Лычак подчеркивает, что в настоящее время количество чисто астрологического контента в Nebula составляет менее 5%. По его словам, в течение двух последних лет компания значительно отошла от этого направления, "но оставили некоторые вещи по запросу аудитории".

Детальнее о том, как компания OBRIO с помощью приложения Nebula не только заработала миллионы, но и стала одним из лидеров мирового рынка астрологических сервисов — читайте в полном интервью с операционным директором Сергеем Матвеевым и директором по продукту Александром Лычаком для Delo.ua.