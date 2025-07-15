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Миллионы долларов на астрологических прогнозах: кейс менеджера из Genesis

OBRIO, Nebula, астрология
Компания провела более 3 млн консультаций за прошлый год. Фото: OBRIO

Сколько можно заработать на астрологии? Когда-то давно эта система верований приносила средства только в частной практике. Теперь это глобальный рынок. Только в США около 90 компаний, разработавших мобильные приложения для астрологических прогнозов. Миллионы людей во всем мире верят, что их жизнью руководят звезды — и именно эти верования помогают предпринимателям зарабатывать.

По данным Business Research Insights, в 2025 году глобальный рынок астрологических мобильных приложений достигнет $4,75 млрд, а к 2030 году вырастет до $12 млрд. И на этом рынке совершаются сделки. В 2023 году одна из компаний, разрабатывающая астрологические приложенияамериканская Kasamba была продана за $40 млн.

Менеджер многопрофильного холдинга Genesis Александр Федоров еще в 2021 году убедил акционеров  этот рынок быстро растет, стоит в него инвестировать. Компания OBRIO, входящая в Genesis, разработала приложение для астрологических прогнозов. Назвали это приложение Nebula. Фактически это маркетплейс для астрологов  они предлагают свои услуги, клиенты покупают, а оператор приложения зарабатывает на комиссии и абонплате. В 2023 году ожидаемые доходы OBRIO от подписок, или контрактов (ARR), составили около $50 млн. (За 2024 и 2025 год компания не комментирует финансовые показатели своей деятельности). Основные клиенты приложения, разработанного украинскими программистами,американцы.

Как удается продавать гороскопы в цифровом мире, какие планы у компании на будущее — об этом в интервью Delo.ua рассказали операционный директор OBRIO Сергей Матвеев и директор по продукту Александр Лычак.

Раньше у вас на маркетплейсе было 500 экспертов-консультантов, а какое количество сейчас, как вы их подбираете?

Сергей: Сейчас с нами сотрудничают 1602 эксперта. Мы подбираем их как через соцесети, в частности — LinkedIn, так же как подбираем команду. Кроме этого, эксперты заходят на сайт и сами подают заявки, или рекомендуют своих коллег. Используем рекламу.

А какое у вас количество консультаций в год?

Сергей: За прошлый год проведено 3,2 млн консультаций. Это около 15 миллионов минут, которые эксперты провели в чатах. Если говорить с момента основания в 2021 году, то рост произошел более чем в три раза.

А какие услуги приносят наибольшую прибыль?

Александр: У нас единственная подписка для пользователей на весь контент, независимо от тематики. То есть гипнотерапия для борьбы со стрессом и, скажем, проверка совместимости стоят одинаково.

Мы даем возможность пользователям 3-5 минут общаться бесплатно, чтобы понять, подходит ли этот эксперт, и только после того, как он понимает, что его все устраивает, он решает стоит ли пользоваться услугой дальше.

Как вы платите за работу этих экспертов?

Сергей: Относительно борда — это штатные члены команды на зарплате. А маркетплейс-эксперты получают процент от каждой минуты консультации. Какой именно — не скажу, потому что условия индивидуальны. В среднем по рынку нормальный процент — 40–50%, но это зависит от эксперта.

Консультация стоит от $1-2 в минуту, а топовые эксперты могут брать до $10 в минуту. Минимальный заработок эксперта — около $600-700 в месяц, а работающие больше могут зарабатывать несколько тысяч долларов. Все зависит от количества консультаций, продолжительности, загруженности. Модель похожа на Uber или Glovo: кто-то работает пару часов в день, а кто-то — фултайм.

А как происходит регулирование деятельности ваших консультантов?

Сергей: Все зависит от страны. С нашей стороны регуляции нет, ведь каждый эксперт работает с Nebula по контракту. Конечно, мы тщательно проверяем каждого специалиста, прежде чем взять его на платформу. Если вы имеете в виду профессиональную сертификацию или государственный надзор, такого нет.

К примеру, в США нет ограничений, кто может стать астрологом или подобным экспертом. Но у нас внутри платформы есть свои требования и правила. Важно понимать, что на платформе работают не только астрологи.

А кто еще?

Сергей: Мы называем их экспертами, ведь это могут быть и тарологи, нумерологи, специалисты по медитациям, дыхательным практикам, ритуалам и тому подобное. Это большой микс разных специалистов.

Мы четко ограничиваем темы, на которые эксперты могут общаться с пользователями. К примеру, им запрещено давать советы, связанные с медицинскими вопросами или здоровьем. Также есть прописанные инструкции на случай, если у человека есть суицидальные мысли. В этом случае эксперт должен предоставить контакты служб помощи в конкретной стране, а не консультировать самостоятельно.

Александр: Отмечу, что сейчас сугубо астрологического контента у нас менее 5%. За последние два года мы значительно отошли от этого, но оставили некоторые вещи по запросу аудитории.

В общем, мы используем индивидуальный подход к каждому клиенту. Эксперты понимают, что каждый человек имеет свои потребности и каждый инструмент по-разному закрывает эти потребности. Потому у нас консультации проходят исключительно с настоящими экспертами. Контент же формируется из трех источников: пользовательские данные; каноны астрологии (или других духовных практик); AI-модель, которая всё это объединяет. При этом и к формированию AI модели мы также привлекали экспертов. Поэтому в итоге, например, два пользователя с одинаковым знаком зодиака получают разные прогнозы — потому что они предоставили разные личные данные.

Вы говорили, что сейчас астрология — всего 5% контента. А остальные  это что?

Александр: Пользователи приходят к нам не за гороскопами, а чтобы решать проблемы в отношениях, получить экспертные консультации, найти поддержку для борьбы с тревожностью, проблемами со сном.

Что касается контента, то мы собираем данные от пользователей и генерируем контент с помощью искусственного интеллекта. Дальше его проверяют наши эксперты. Это не просто автоматическая генерация — каждый материал проходит модерацию и валидацию через борд экспертов, хорошо разбирающихся в астрологии, таро, хиромантии, медитационных практиках и т.д. Сейчас в борде 8 экспертов.

А как вы подбираете экспертов для консультаций?

Сергей: Мы не привязаны к какой-либо конкретной стране, есть только требования к уровню знаний и экспертности. Ищем специалистов по всему миру. Часть из них — из Украины, потому что у нас много крутых специалистов в этой теме, часть — из других стран. Многие имеют международные сертификаты, которые мы проверяем.

Когда начали запускать наш маркетплейс, мы обнаружили одного очень известного эксперта. Он помогал оценивать первых специалистов. Так и сформировался наш борд. Имена называть не будем, потому что это непубличная история.

Из публичных кейсов — например, Дженнифер Фрид, всемирно известная астролог, доктор наук из США. Она консультирует звезд Голливуда. Фрид приложила руку к созданию нашего функционала по улучшению отношений. Однако она не является частью борда и не участвовала в подборе экспертов.

Как вы контролируете качество консультаций?

Сергей: Основной критерий — это фидбек клиента. Оценка по пятибалльной системе звезд и текстовый отзыв. Эти отзывы мы постоянно собираем, анализируем показатель удовлетворенности клиентов.

Есть испытательный и дополнительный период, чтобы эксперт мог улучшить показатели. Если уровень удовлетворения низкий и не улучшается даже после помощи борда и образования, мы вынуждены прощаться с ним.

Например, средняя оценка экспертов от пользователей со всего мира  4,8 из 5, что является очень высоким показателем. В США нас более 160 тысяч отзывов и оценка приложения 4,6.

Но на Playmarket оценка вашего приложения  3,5 балла.

Сергей : Это же оценка не консультаций, а оценка приложения для ОС Android в Украине. Мы сейчас вообще не ориентируемся на украинский рынок.

А на какие рынки вы ориентируетесь в первую очередь?

Сергей: Преимущественно США, Великобритания, Канада, Австралия. Также работаем с испаноязычными странами: Латинская Америка, Испания, Франция частично. Для экспертов есть внутренний продукт — NebulaX, через который они проводят консультации, с возможностью перевода на лету, если нужно.

На каком уровне сейчас оценка компании по внутренним или внешним оценкам?

Александр: Сейчас наша конкретная цель  достичь отметки в 1 миллиард долларов. Это то, о чем мы открыто говорим внутри команды и вне ее. Мы хотим создать бренд мирового уровня, построенный украинцами. У компании уже есть стратегия, которая называется Nebula Unicorn Club.

Фото 2 — Миллионы долларов на астрологических прогнозах: кейс менеджера из Genesis
Команда OBRIO в офисе. Фото: OBRIO

А во сколько сейчас оценивается компания?

Александр: Мы не можем публично озвучивать оценку, поскольку компания является частной. Внутренне мы ее, конечно, оцениваем. Наш потенциал  это более миллиарда долларов. Но конкретные цифры, особенно касающиеся инвесторских ожиданий, мы не можем разглашать по очевидным причинам.

Сергей: Мы проводим внутреннюю оценку компании, но это наша субъективная оценка.

Какую роль играет материнская компания Genesis в вашем бизнесе и стратегических решениях?

Сергей: Genesis оказывает хорошую административную поддержку и консультации. Но все решения  куда выходить, какие рынки осваивать, какие продукты запускать  мы принимаем самостоятельно. Genesis не влияет на эти вопросы, разве что может посоветовать или помочь с нетворком. Мы полностью автономно принимаем все бизнес-решения, включая крупные инвестиции.

Прошел год после перехода вашего продукта на транзакционную модель. Как изменилась структура доходов Nebula?

Сергей: Мы не перешли полностью на транзакционную модель. Она существует параллельно подписной. То есть пользователь может выбрать: быть на подписке, оплачивать консультации в чатах по необходимости или комбинировать оба варианта. Оба источника монетизации остаются для нас важными. Также у нас гибкая система  нет обязательных часовых сеансов, а есть оплата за минуту. Сколько нужно пользователю времени  столько он и общается. И опять же — никакого давления или долга продолжать разговор.

Какие еще категории планируете добавить в сферу духовности (spirituality)? Психология? Коучинг? Human Design?

Сергей: Еще три года назад, когда мы добавили транзакционную модель, мы поняли, что нужно выходить за пределы астрологии и значительно расширять продукт и контент. Особенно с 2022 года, когда из-за войны уровня стресса резко возрос, популярными стали дыхательные практики, визуализации, медитации, гипнотерапия, аффирмации.

Александр: Сейчас очень популярна тема архетипов  на основе опросов. Кстати, мы также начали работать с shadow work  это методика на стыке психологии и духовных практик, помогающая людям лучше понять себя и свои потребности.

Кроме того, мы исследуем направление йоги и восточных практик. Часто в Украине йогу воспринимают как занятия на ковриках, хотя на самом деле это более широкая философия и система практик.

Какое направление наиболее динамично растет и куда вы будете направлять свои усилия?

Александр: Можно сказать, что архетипы стали драйвером роста в 2024 году. Образовательная команда Сергея помогает экспертам лучше разбираться в этих темах и готовить качественный контент, ведь запросов на консультации по архетипам стало больше. Мы успели занять этот тренд раньше других, и нас начали активно копировать.

Если маркетинг показывает хороший отклик на определенный вид духовной практики, мы это масштабируем. Плюс продолжаем развивать классические направления: таро, медитацию, астрологию. В перспективе ожидаем, что вырастет спрос на консультации, связанные с работой с прошлым опытом, shadow work, а также с дыхательными практиками, медитациями, ритуалами. Это сейчас активно развивается в мире

Фото 3 — Миллионы долларов на астрологических прогнозах: кейс менеджера из Genesis

Что, по-вашему, стало ключевым фактором успеха Nebula на рынках Северной, Южной Америки и Европы за столь короткое время?

Александр: На этом рынке уже были игроки, работавшие здесь по 20 и более лет, настоящие мастодонты. И когда появилась Nebula, мы стали стартапом, который благодаря инновациям занял свое место.

Наша бизнес-история началась с идеи максимально персонализированного маркетинга. Например, когда мы запускаем рекламу о медитациях для борьбы с тревожностью, пользователь после перехода проходит короткий опрос, а затем получает индивидуальную программу с контентом и практиками, отвечающими его потребностям.

Мы сделали отдельный трек для каждой нужды с аналитикой: работа с отношениями, борьба с тревожностью или проблемами со сном. Мы подробно понимаем, откуда пришел пользователь, какие у него боли, проблемы, потребности и на основе этого даем персонализированный контент.

Еще один важный фактор  высокие стандарты найма команды. Когда я присоединился, у нас было около 30 человек, сейчас уже больше 300, и мы активно продолжаем расти. Кстати, недавно получили награду от Forbes как лучший работодатель в стране за самый высокий eNPS — показатель удовлетворенности работников.

Эти 300 человек работают именно в Украине, или вы уже масштабируетесь?

Сергей: Примерно 80-85% работает в Украине. Но уже есть часть сотрудников за границей. У нас три офиса  Киев, Львов и Варшава. Кроме того, часть команды работает удаленно из разных стран, преимущественно из Европы. Однако пока все специалисты  украинцы.