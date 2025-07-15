Миллионы долларов на астрологических прогнозах: кейс менеджера из Genesis

Сколько можно заработать на астрологии? Когда-то давно эта система верований приносила средства только в частной практике. Теперь это глобальный рынок. Только в США около 90 компаний, разработавших мобильные приложения для астрологических прогнозов. Миллионы людей во всем мире верят, что их жизнью руководят звезды — и именно эти верования помогают предпринимателям зарабатывать.

По данным Business Research Insights, в 2025 году глобальный рынок астрологических мобильных приложений достигнет $4,75 млрд, а к 2030 году вырастет до $12 млрд. И на этом рынке совершаются сделки. В 2023 году одна из компаний, разрабатывающая астрологические приложения — американская Kasamba была продана за $40 млн.

Менеджер многопрофильного холдинга Genesis Александр Федоров еще в 2021 году убедил акционеров — этот рынок быстро растет, стоит в него инвестировать. Компания OBRIO, входящая в Genesis, разработала приложение для астрологических прогнозов. Назвали это приложение Nebula. Фактически это маркетплейс для астрологов — они предлагают свои услуги, клиенты покупают, а оператор приложения зарабатывает на комиссии и абонплате. В 2023 году ожидаемые доходы OBRIO от подписок, или контрактов (ARR), составили около $50 млн. (За 2024 и 2025 год компания не комментирует финансовые показатели своей деятельности). Основные клиенты приложения, разработанного украинскими программистами, — американцы.

Как удается продавать гороскопы в цифровом мире, какие планы у компании на будущее — об этом в интервью Delo.ua рассказали операционный директор OBRIO Сергей Матвеев и директор по продукту Александр Лычак.

Раньше у вас на маркетплейсе было 500 экспертов-консультантов, а какое количество сейчас, как вы их подбираете?

Сергей: Сейчас с нами сотрудничают 1602 эксперта. Мы подбираем их как через соцесети, в частности — LinkedIn, так же как подбираем команду. Кроме этого, эксперты заходят на сайт и сами подают заявки, или рекомендуют своих коллег. Используем рекламу.

А какое у вас количество консультаций в год?

Сергей: За прошлый год проведено 3,2 млн консультаций. Это около 15 миллионов минут, которые эксперты провели в чатах. Если говорить с момента основания в 2021 году, то рост произошел более чем в три раза.

А какие услуги приносят наибольшую прибыль?

Александр: У нас единственная подписка для пользователей на весь контент, независимо от тематики. То есть гипнотерапия для борьбы со стрессом и, скажем, проверка совместимости стоят одинаково.

Мы даем возможность пользователям 3-5 минут общаться бесплатно, чтобы понять, подходит ли этот эксперт, и только после того, как он понимает, что его все устраивает, он решает стоит ли пользоваться услугой дальше.

Как вы платите за работу этих экспертов?

Сергей: Относительно борда — это штатные члены команды на зарплате. А маркетплейс-эксперты получают процент от каждой минуты консультации. Какой именно — не скажу, потому что условия индивидуальны. В среднем по рынку нормальный процент — 40–50%, но это зависит от эксперта.

Консультация стоит от $1-2 в минуту, а топовые эксперты могут брать до $10 в минуту. Минимальный заработок эксперта — около $600-700 в месяц, а работающие больше могут зарабатывать несколько тысяч долларов. Все зависит от количества консультаций, продолжительности, загруженности. Модель похожа на Uber или Glovo: кто-то работает пару часов в день, а кто-то — фултайм.

А как происходит регулирование деятельности ваших консультантов?

Сергей: Все зависит от страны. С нашей стороны регуляции нет, ведь каждый эксперт работает с Nebula по контракту. Конечно, мы тщательно проверяем каждого специалиста, прежде чем взять его на платформу. Если вы имеете в виду профессиональную сертификацию или государственный надзор, такого нет.

К примеру, в США нет ограничений, кто может стать астрологом или подобным экспертом. Но у нас внутри платформы есть свои требования и правила. Важно понимать, что на платформе работают не только астрологи.

А кто еще?

Сергей: Мы называем их экспертами, ведь это могут быть и тарологи, нумерологи, специалисты по медитациям, дыхательным практикам, ритуалам и тому подобное. Это большой микс разных специалистов.

Мы четко ограничиваем темы, на которые эксперты могут общаться с пользователями. К примеру, им запрещено давать советы, связанные с медицинскими вопросами или здоровьем. Также есть прописанные инструкции на случай, если у человека есть суицидальные мысли. В этом случае эксперт должен предоставить контакты служб помощи в конкретной стране, а не консультировать самостоятельно.

Александр: Отмечу, что сейчас сугубо астрологического контента у нас менее 5%. За последние два года мы значительно отошли от этого, но оставили некоторые вещи по запросу аудитории.

В общем, мы используем индивидуальный подход к каждому клиенту. Эксперты понимают, что каждый человек имеет свои потребности и каждый инструмент по-разному закрывает эти потребности. Потому у нас консультации проходят исключительно с настоящими экспертами. Контент же формируется из трех источников: пользовательские данные; каноны астрологии (или других духовных практик); AI-модель, которая всё это объединяет. При этом и к формированию AI модели мы также привлекали экспертов. Поэтому в итоге, например, два пользователя с одинаковым знаком зодиака получают разные прогнозы — потому что они предоставили разные личные данные.

Вы говорили, что сейчас астрология — всего 5% контента. А остальные — это что?

Александр: Пользователи приходят к нам не за гороскопами, а чтобы решать проблемы в отношениях, получить экспертные консультации, найти поддержку для борьбы с тревожностью, проблемами со сном.

Что касается контента, то мы собираем данные от пользователей и генерируем контент с помощью искусственного интеллекта. Дальше его проверяют наши эксперты. Это не просто автоматическая генерация — каждый материал проходит модерацию и валидацию через борд экспертов, хорошо разбирающихся в астрологии, таро, хиромантии, медитационных практиках и т.д. Сейчас в борде 8 экспертов.

А как вы подбираете экспертов для консультаций?

Сергей: Мы не привязаны к какой-либо конкретной стране, есть только требования к уровню знаний и экспертности. Ищем специалистов по всему миру. Часть из них — из Украины, потому что у нас много крутых специалистов в этой теме, часть — из других стран. Многие имеют международные сертификаты, которые мы проверяем.

Когда начали запускать наш маркетплейс, мы обнаружили одного очень известного эксперта. Он помогал оценивать первых специалистов. Так и сформировался наш борд. Имена называть не будем, потому что это непубличная история.

Из публичных кейсов — например, Дженнифер Фрид, всемирно известная астролог, доктор наук из США. Она консультирует звезд Голливуда. Фрид приложила руку к созданию нашего функционала по улучшению отношений. Однако она не является частью борда и не участвовала в подборе экспертов.

Как вы контролируете качество консультаций?

Сергей: Основной критерий — это фидбек клиента. Оценка по пятибалльной системе звезд и текстовый отзыв. Эти отзывы мы постоянно собираем, анализируем показатель удовлетворенности клиентов.

Есть испытательный и дополнительный период, чтобы эксперт мог улучшить показатели. Если уровень удовлетворения низкий и не улучшается даже после помощи борда и образования, мы вынуждены прощаться с ним.

Например, средняя оценка экспертов от пользователей со всего мира — 4,8 из 5, что является очень высоким показателем. В США нас более 160 тысяч отзывов и оценка приложения 4,6.

Но на Playmarket оценка вашего приложения — 3,5 балла.

Сергей : Это же оценка не консультаций, а оценка приложения для ОС Android в Украине. Мы сейчас вообще не ориентируемся на украинский рынок.

А на какие рынки вы ориентируетесь в первую очередь?

Сергей: Преимущественно США, Великобритания, Канада, Австралия. Также работаем с испаноязычными странами: Латинская Америка, Испания, Франция частично. Для экспертов есть внутренний продукт — NebulaX, через который они проводят консультации, с возможностью перевода на лету, если нужно.

На каком уровне сейчас оценка компании по внутренним или внешним оценкам?

Александр: Сейчас наша конкретная цель — достичь отметки в 1 миллиард долларов. Это то, о чем мы открыто говорим внутри команды и вне ее. Мы хотим создать бренд мирового уровня, построенный украинцами. У компании уже есть стратегия, которая называется Nebula Unicorn Club.

Команда OBRIO в офисе. Фото: OBRIO

А во сколько сейчас оценивается компания?

Александр: Мы не можем публично озвучивать оценку, поскольку компания является частной. Внутренне мы ее, конечно, оцениваем. Наш потенциал — это более миллиарда долларов. Но конкретные цифры, особенно касающиеся инвесторских ожиданий, мы не можем разглашать по очевидным причинам.

Сергей: Мы проводим внутреннюю оценку компании, но это наша субъективная оценка.

Какую роль играет материнская компания Genesis в вашем бизнесе и стратегических решениях?

Сергей: Genesis оказывает хорошую административную поддержку и консультации. Но все решения — куда выходить, какие рынки осваивать, какие продукты запускать — мы принимаем самостоятельно. Genesis не влияет на эти вопросы, разве что может посоветовать или помочь с нетворком. Мы полностью автономно принимаем все бизнес-решения, включая крупные инвестиции.

Прошел год после перехода вашего продукта на транзакционную модель. Как изменилась структура доходов Nebula?

Сергей: Мы не перешли полностью на транзакционную модель. Она существует параллельно подписной. То есть пользователь может выбрать: быть на подписке, оплачивать консультации в чатах по необходимости или комбинировать оба варианта. Оба источника монетизации остаются для нас важными. Также у нас гибкая система — нет обязательных часовых сеансов, а есть оплата за минуту. Сколько нужно пользователю времени — столько он и общается. И опять же — никакого давления или долга продолжать разговор.

Какие еще категории планируете добавить в сферу духовности (spirituality)? Психология? Коучинг? Human Design?

Сергей: Еще три года назад, когда мы добавили транзакционную модель, мы поняли, что нужно выходить за пределы астрологии и значительно расширять продукт и контент. Особенно с 2022 года, когда из-за войны уровня стресса резко возрос, популярными стали дыхательные практики, визуализации, медитации, гипнотерапия, аффирмации.

Александр: Сейчас очень популярна тема архетипов — на основе опросов. Кстати, мы также начали работать с shadow work — это методика на стыке психологии и духовных практик, помогающая людям лучше понять себя и свои потребности.

Кроме того, мы исследуем направление йоги и восточных практик. Часто в Украине йогу воспринимают как занятия на ковриках, хотя на самом деле это более широкая философия и система практик.

Какое направление наиболее динамично растет и куда вы будете направлять свои усилия?

Александр: Можно сказать, что архетипы стали драйвером роста в 2024 году. Образовательная команда Сергея помогает экспертам лучше разбираться в этих темах и готовить качественный контент, ведь запросов на консультации по архетипам стало больше. Мы успели занять этот тренд раньше других, и нас начали активно копировать.

Если маркетинг показывает хороший отклик на определенный вид духовной практики, мы это масштабируем. Плюс продолжаем развивать классические направления: таро, медитацию, астрологию. В перспективе ожидаем, что вырастет спрос на консультации, связанные с работой с прошлым опытом, shadow work, а также с дыхательными практиками, медитациями, ритуалами. Это сейчас активно развивается в мире

Что, по-вашему, стало ключевым фактором успеха Nebula на рынках Северной, Южной Америки и Европы за столь короткое время?

Александр: На этом рынке уже были игроки, работавшие здесь по 20 и более лет, настоящие мастодонты. И когда появилась Nebula, мы стали стартапом, который благодаря инновациям занял свое место.

Наша бизнес-история началась с идеи максимально персонализированного маркетинга. Например, когда мы запускаем рекламу о медитациях для борьбы с тревожностью, пользователь после перехода проходит короткий опрос, а затем получает индивидуальную программу с контентом и практиками, отвечающими его потребностям.

Мы сделали отдельный трек для каждой нужды с аналитикой: работа с отношениями, борьба с тревожностью или проблемами со сном. Мы подробно понимаем, откуда пришел пользователь, какие у него боли, проблемы, потребности и на основе этого даем персонализированный контент.

Еще один важный фактор — высокие стандарты найма команды. Когда я присоединился, у нас было около 30 человек, сейчас уже больше 300, и мы активно продолжаем расти. Кстати, недавно получили награду от Forbes как лучший работодатель в стране за самый высокий eNPS — показатель удовлетворенности работников.

Эти 300 человек работают именно в Украине, или вы уже масштабируетесь?

Сергей: Примерно 80-85% работает в Украине. Но уже есть часть сотрудников за границей. У нас три офиса — Киев, Львов и Варшава. Кроме того, часть команды работает удаленно из разных стран, преимущественно из Европы. Однако пока все специалисты — украинцы.