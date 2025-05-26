Налог на Google: иностранные IT-компании принесли в бюджет уже 7 млрд грн

Иностранные компании, предоставляющие электронные услуги украинским пользователям, значительно увеличили объемы налогов, уплаченных в украинский бюджет. За первые пять месяцев 2025 года поступления от "налога на Google" составили около 7 миллиардов гривен, что почти на 30% больше, чем в прошлом.

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Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение главы парламентского комитета по финансам Даниила Гетманцева.

Объем облагаемых услуг вырос на 29,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В то же время количество плательщиков выросло до 136 компаний.

За январь-май 2025 года поступления в государственный бюджет составляют около 7 миллиардов гривен — это примерно 76,1 миллиона евро или 85,2 миллиона долларов США.

Это на 1,8 миллиарда гривен больше, чем за тот же период в прошлом году.

Среди крупнейших налогоплательщиков – международные IT-гиганты Google, Apple, Meta, Valve, Sony, Netflix, Spotify, Adobe, Etsy, Epic Games, Upwork и Wargaming Group.

Также свои налоговые обязательства выполнили платформы Bolt и Uklon, уплатив совокупно 4,4 миллиона евро. Сервис OnlyFans также подал отчетность и перечислил в бюджет 0,8 миллиона долларов.

В первом квартале 2025 года выросли поступления в госбюджет от "налога на Google". По состоянию на 1 апреля в гривневом эквиваленте это более 3,5 млрд. грн. За январь-март международные нерезиденты, поставляющие электронные услуги украинским потребителям, уплатили НДС в размере 39,6 млн. евро и 43,4 млн. долларов.