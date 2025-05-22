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За первый квартал "налог на Google" пополнил госбюджет Украины на 3,5 млрд гривен: какие крупнейшие плательщики

калькулятор, налоги, график, женщина
В 2025 году выросли поступления в госбюджет от так называемого "налога на Google". / Freepik

В первом квартале 2025 года выросли поступления в госбюджет от так называемого "налога на Google". По состоянию на 1 апреля в гривневом эквиваленте это более 3,5 млрд грн. За январь-март международные нерезиденты, поставляющие электронные услуги украинским потребителям, уплатили НДС в размере 39,6 млн евро и 43,4 млн долларов.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение главы Государственной налоговой службы Украины Руслана Кравченко.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года поступления увеличились на 9,5 млн евро и на 8,9 млн долларов США.

На сегодняшний день соответствующие отчеты подал 121 человек. Количество зарегистрированных плательщиков выросло на 26 новых участников. В Украине уже 136 компаний-нерезидентов электронных услуг зарегистрированы в качестве плательщиков НДС.

По данным налоговой, в топ-плательщиков вошли:  

  • Apple;
  • Google;
  • Valve;
  • Meta;
  • Sony;
  • Etsy;
  • Netflix;
  • Wargaming;
  • Bolt;
  • OpenAI;
  • Ebay.

"Спасибо   всем плательщикам, которые поддерживают цивилизованные правила работы и платят налоги. Потому что речь идет не только о дополнительных поступлениях в бюджет, которые в условиях войны крайне необходимы. Сегодня вместе обеспечиваем честную конкуренцию между украинскими и международными компаниями", — написал Кравченко.

Напомним, в 2024 году международные компании-нерезиденты, предоставляющие электронные услуги физическим лицам на территории Украины, задекларировали более 12,6 млрд. грн. налоговых обязательств. Это составляет 130,6 млн. евро или 151,2 млн. дол.

Автор:
Татьяна Ковальчук