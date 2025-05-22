За перший квартал "податок на Google" поповнив держбюджет України на 3,5 млрд гривень: які найбільші платники

У першому кварталі 2025 року зросли надходження до держбюджету від так званого "податку на Google". Станом на 1 квітня у гривневому еквіваленті це понад 3,5 млрд грн. За січень-березень міжнародні нерезиденти, які постачають електронні послуги українським споживачам, сплатили ПДВ у розмірі 39,6 млн євро та 43,4 млн доларів.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення голови Державної податкової служби України Руслана Кравченко.

Порівняно з аналогічним періодом 2024 року надходження збільшилися на 9,5 млн євро та на 8,9 млн доларів США.

На сьогодні відповідні звіти подала 121 особа. Кількість зареєстрованих платників зросла на 26 нових учасників. В Україні вже 136 компаній-нерезидентів електронних послуг зареєстровані як платники ПДВ.

За даними податкової, у топ-платників увійшли:

Apple;

Google;

Valve;

Meta;

Sony;

Etsy;

Netflix;

Wargaming;

Bolt;

OpenAI;

Ebay.

"Дякую всім платникам, які підтримують цивілізовані правила роботи та сплачують податки. Бо йдеться не лише про додаткові надходження до бюджету, які в умовах війни вкрай потрібні. Сьогодні разом забезпечуємо чесну конкуренцію між українськими та міжнародними компаніями", — написав Кравченко.

Нагадаємо, у 2024 році міжнародні компанії-нерезиденти, що надають електронні послуги фізичним особам на території України, задекларували понад 12,6 млрд грн податкових зобов'язань. Це становить 130,6 млн євро або 151,2 млн дол.