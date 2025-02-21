Український "податок на Google" приніс 12,6 млрд грн у 2024 році - дані Податкової служби

У 2024 році міжнародні компанії-нерезиденти, що надають електронні послуги фізичним особам на території України, задекларували понад 12,6 млрд грн податкових зобов'язань. Це становить 130,6 млн євро або 151,2 млн дол.

Про це інформує пресцентр Податкової служби.

Зазначається, що відповідні звіти подали 125 платників, що є учасниками системи сплати так званого "податку на Google".

Основні цифри

Спостерігається значне зростання порівняно з 2023 роком:

кількість зареєстрованих платників зросла на 28 осіб;

сума податкових зобов'язань збільшилася майже на 5 млрд грн.

Для порівняння, у аналогічний період 2023 року звітність подали 97 платників, які задекларували 8 млрд грн податкових зобов'язань (105,8 млн євро та 118,9 млн дол.).

Серед компаній, які сплатили найбільші суми податку, – власники популярних інтернет-ресурсів:

upwork.com;

netflix.com;

apple.com;

facebook.com;

instagram.com;

valvesoftware.com;

etsy.com; google.com;

playstation.com;

aws.amazon.com;

bolt.eu.

Сукупно вони задекларували та сплатили понад 10,2 млрд грн ПДВ (121,8 млн євро та 119 млн доларів).

Загалом станом на 1 лютого 2025 року в Україні зареєстровано 131 платника ПДВ серед осіб-нерезидентів, які надають електронні послуги фізичним особам.

Нагадаємо, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев раніше зазначав, що надходження "податку на Google" у 2024 році досягли 11,2 млрд грн, що майже в 4 рази перевищує початково заплановану суму.

Податок на Google

Нагадаємо, у липні 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про оподаткування електронних послуг нерезидентів, який Верховна Рада ухвалила 3 червня.

Так званий закон про "податок на Google" зобов'язує інтернет-гігантів, що працюють в Україні, платити 20% ПДВ в український держбюджет. Водночас він прибрав із законодавства норму про сплату українцями 20% ПДВ за купівлю реклами у нерезидентів. Нові норми набули чинності з 1 січня 2022 року.