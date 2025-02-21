Украинский "налог на Google" принес 12,6 млрд грн в 2024 году — данные Налоговой службы

В 2024 году международные компании-нерезиденты, предоставляющие электронные услуги физическим лицам на территории Украины, задекларировали более 12,6 млрд. грн. налоговых обязательств. Это составляет 130,6 млн евро или 151,2 млн долл.

Об этом сообщает пресс-центр Налоговой службы.

Соответствующие отчеты подали 125 плательщиков, являющихся участниками системы уплаты так называемого "налога на Google".

Основные цифры

Наблюдается значительный рост по сравнению с 2023 годом:

количество зарегистрированных плательщиков выросло на 28 человек;

сумма налоговых обязательств увеличилась почти на 5 млрд грн.

Для сравнения, в аналогичный период 2023 года отчетность подали 97 плательщиков, задекларировавших 8 млрд грн налоговых обязательств (105,8 млн евро и 118,9 млн долл.).

Среди компаний, уплативших наибольшие суммы налога – владельцы популярных интернет-ресурсов:

upwork.com;

netflix.com;

apple.com;

facebook.com;

instagram.com;

valvesoftware.com;

etsy.com; google.com;

playstation.com;

aws.amazon.com;

bolt.eu.

Совокупно они задекларировали да уплатили более 10,2 млрд грн НДС (121,8 млн евро и 119 млн долларов).

В целом по состоянию на 1 февраля 2025 года в Украине зарегистрирован 131 плательщик НДС среди лиц-нерезидентов, предоставляющих электронные услуги физическим лицам.

Напомним, глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ранее отмечал, что поступления "налога на Google" в 2024 году достигли 11,2 млрд грн, что почти в 4 раза превышает первоначально запланированную сумму.

Налог на Google

Напомним, в июле 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о налогообложении электронных услуг нерезидентов, принятый Верховной Радой 3 июня.

Так называемый закон о "налоге на Google" обязывает работающих в Украине интернет-гигантов платить 20% НДС в украинский госбюджет. В то же время, он убрал из законодательства норму об уплате украинцами 20% НДС за покупку рекламы у нерезидентов. Новые нормы вступили в силу с 1 января 2022 года.