Налог на Google принес рекордные 11,2 млрд грн в бюджет

Поступления от налога на электронные услуги нерезидентов (так называемого "налога на Google") в 2024 году достигли 11,2 млрд грн, что почти в 4 раза превышает первоначально запланированную сумму.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

По его словам, предвидения и прогнозы, что налог не заработает в Украине, а нерезиденты не будут регистрироваться и выйдут с рынка Украины, не оправдались.

Нардеп отметил, что наоборот, поступления так называемого "налога на Google" год к году только растут.

Так, если в год введения поступления составили 4,3 млрд грн, в 2023 году — 8 млрд грн, то уже в 2024 году поступления составляли 11,2 млрд грн, что почти в 4 раза превышает сумму, которую рассчитывали получить за результатами принятия закона", — подчеркнул Гетманцев.

Он ожидает, что следующие инициативы по имплементации директив DAC 7, ATAD I и ATAD II будут иметь такой же успех, как и "налог на Google".

Заметим, за I полугодие 2024 года компании уплатили "налог на Google" на сумму 5,289 млрд гривен.

Налог на Google

Напомним, в июле 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о налогообложении электронных услуг нерезидентов, принятый Верховной Радой 3 июня.

Так называемый закон о "налоге на Google" обязывает работающих в Украине интернет-гигантов платить 20% НДС в украинский госбюджет. В то же время, он убрал из законодательства норму об уплате украинцами 20% НДС за покупку рекламы у нерезидентов. Новые нормы вступили в силу с 1 января 2022 года.

К слову, в 2023 году сервис OnlyFans насчитал и уплатил в украинский бюджет 1,273 миллиона долларов.

Также канадская компания Aylo, являющаяся владельцем сервиса PornHub, зарегистрировалась плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС) в Украине как поставщик электронных услуг.