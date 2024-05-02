Pornhub стал официальным налогоплательщиком в Украине

Канадская компания Aylo, являющаяся владельцем сервиса PornHub, зарегистрировалась плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС) в Украине как поставщик электронных услуг. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Теперь можно следить за добросовестной уплатой налогов не только Only Fans. Последняя, к слову, пополнила бюджет на $0,7 миллиона за I квартал”, - написал народный депутат. К слову, в 2023 году сервис OnlyFans насчитал и уплатил в украинский бюджет 1,273 миллиона долларов.

По словам Гетманцева, сейчас продолжается компания декларирования лицами-нерезидентами, осуществляющими операции по поставке электронных услуг физическим лицам. В частности, в первом квартале 2024 года появилось 17 новых налогоплательщиков.

В настоящее время 78 из 105 плательщиков задекларировали свои налоговые обязательства на сумму 2,4 миллиарда гривен (25,5 миллиона евро и 32,6 миллиона долларов), говорится в сообщении нардепа.

Отмечается, что крупнейшие плательщики НДС по цифровым услугам задекларировали и уплатили более 2 миллиардов гривен еще до наступления предельного срока. Речь идет о Google, Apple, META platforms и Valve corporation.

Учитывая вышеуказанное, Гетманцев отмечает положительную динамику роста честной конкуренции на рынке цифровых услуг и экономической привлекательности украинского рынка для крупных международных цифровых компаний. Уплачивая налоги, ответственный бизнес работает на укрепление украинской экономики и государства, подчеркнул парламентарий.

Налог на Google

Напомним, что в июле 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о налогообложении электронных услуг нерезидентов, принятый Верховной Радой 3 июня.

Так называемый закон о "налоге на Google" обязывает работающих в Украине интернет-гигантов платить 20% НДС в украинский госбюджет. В то же время, он убрал из законодательства норму об уплате украинцами 20% НДС за покупку рекламы у нерезидентов.

Новые нормы вступили в силу с 1 января 2022 года. За 9 месяцев так называемый "налог на Google " пополнил украинский бюджет на 10,2 миллиарда гривен. Крупнейшими плательщиками НДС по цифровым услугам являются Google, Google Play и Netflix.

В то же время в декабре 2023 года Государственная налоговая служба Украины оштрафовала на 5543 долларов за неуплату налогов компанию, управляющую порнографическими сервисами PornHub. Тогда Даниил Гетманцев подчеркнул, что каждая копейка из "налога на Google" идет на финансирование потребностей украинской армии, а Украина по рейтингу PornHub на 14-м месте среди других стран по потреблению электронных услуг этого сайта.