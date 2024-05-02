Pornhub став офіційним платником податків в Україні

Канадська компанія Aylo, що є власником сервісу PornHub, зареєструвалася платником податку на додану вартість (ПДВ) в Україні як постачальник електронних послуг. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

“Тож тепер можна пильнувати за сумлінною сплатою податків не лише Only Fans. Остання, до слова, поповнила бюджет на $0,7 млн за I квартал”, - написав народний депутат. До слова, в 2023 році сервіс OnlyFans нарахував та сплатив до українського бюджету 1,273 мільйона доларів.

За словами Гетманцева, наразі триває компанія декларування особами-нерезидентами, які здійснюють операції з постачання електронних послуг фізичним особам. Зокрема, в першому кварталі 2024 року з’явилося 17 нових платників податків.

Натепер 78 зі 105 платників задекларували свої податкові зобов’язання на суму 2,4 мільярда гривень (25,5 мільйона євро та 32,6 мільйона доларів), йдеться у повідомленні нардепа.

Зазначається, що найбільші платники ПДВ з цифрових послуг задекларували та сплатили понад 2 мільярда гривень ще до настання граничного строку. Йдеться про Google, Apple, META platforms та Valve corporation.

Зважаючи на вищевказане, Гетманцев відзначає позитивну динаміку щодо зростання чесної конкуренції на ринку цифрових послуг та економічної привабливості українського ринку для великих міжнародних цифрових компаній. Сплачуючи податки, відповідальний бізнес працює на укріплення української економіки та держави, наголосив парламентар.

Податок на Google

Нагадаємо, що у липні 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про оподаткування електронних послуг нерезидентів, який Верховна Рада ухвалила 3 червня.

Так званий закон про "податок на Google" зобов'язує інтернет-гігантів, що працюють в Україні, платити 20% ПДВ в український держбюджет. Водночас він прибрав із законодавства норму про сплату українцями 20% ПДВ за купівлю реклами у нерезидентів.

Нові норми набули чинності з 1 січня 2022 року. За 9 місяців так званий “податок на Google” поповнив український бюджет на 10,2 мільярда гривень. Найбільшими платниками ПДВ з цифрових послуг наразі є Google, Google Play та Netflix.

Водночас у грудні 2023 року Державна податкова служба України оштрафувала на 5543 доларів за несплату податків компанію, що управляє порнографічними сервісами PornHub. Тоді Данило Гетманцев наголосив, що кожна копійка з “податку на Google” йде на фінансування потреб української армії, а Україна за рейтингом PornHub на 14 місці серед інших країн за споживанням електронних послуг цього сайту.