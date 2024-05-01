Українці задекларували майже 1,8 млрд грн податків з офшорних компаній

Завершилась перша кампанія звітування щодо контрольованих іноземних компаній (КІК), відомих як офшори. Про підсумки повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

За його словами, за звітний 2022-2023 період 11 391 контролер подав 30 057 звітів про 14 116 іноземних компаній під їхнім контролем. Зокрема, 11 143 фізичні особи задекларували 13 755 офшорних фірм, а 248 юридичних осіб - 361 компанію.

В результаті до сплати в бюджет задекларовано 1,78 млрд гривень з доходів цих структур.

"Законодавче запровадження податкового контролю з використанням інструменту КІК вже принесло перші результати щодо наповнення бюджету," - наголосив Гетманцев.

Він назвав успішну кампанію звітування важливим кроком не лише для повернення національного капіталу в Україну, а й сигналом міжнародним партнерам про готовність до євроінтеграції та змін податкової культури.

Гетманцев додав, що нові правила щодо контролю офшорів запровадили для детінізації економіки та виведення капіталів з іноземних юрисдикцій. Попереду - друга хвиля такого звітування.

Додамо, що КІК - це компанії, зареєстровані за кордоном, але контрольовані українськими резидентами - фізичними чи юридичними особами. Згідно з новими правилами, контролери КІК зобов'язані подавати звіти про доходи та активи таких офшорних структур.

Бізнес закликав владу відмовитися від обов’язковості звітів щодо офшорів під час війни

Нагадаємо, що минулого року Спілка українських підприємців закликала владу відмовитися від ідеї обов’язкового подання звітності щодо контрольованих іноземних компаній на період дії воєнного стану.

Там вважали, що запровадження звітності українськими власниками про контрольовані ними іноземні компанії погіршить бізнес-клімат України з низки причин. Зокрема, звіти можуть бути використані недоброчесними правоохоронцями для тиску на бізнес.

У СУП вважали, що запровадження такої звітності щодо іноземних компаній в умовах військового стану повністю відкривають міжнародні бізнес-групи українських підприємців що може призвести до завдання шкоди їх діяльності з боку спецслужб Росії.

Проте, якщо українські власники не задекларують доходи своїх іноземних компаній і не будуть сплачувати податок, то за ухилення від сплати податків може ще й штраф "прилетіти" у розмірі від 5 до 10 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85-170 тис. грн). І чим більше даних про платників податків матиме податкова – тим складніше їм буде приховувати свої капітали за межами України.

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