Украинцы задекларировали почти 1,8 млрд грн налогов с оффшорных компаний

Завершилась первая кампания отчета по контролируемым иностранным компаниям (КИК), известным как оффшоры. Об итогах сообщил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

По его словам, за отчетный 2022-2023 период 11 391 контроллер подал 30 057 отчетов о 14 116 иностранных компаниях под их контролем. В частности, 11 143 физических лица задекларировали 13 755 оффшорных фирм, а 248 юридических лиц – 361 компанию.

В результате к уплате в бюджет задекларировано 1,78 млрд гривен из доходов этих структур.

"Законодательное введение налогового контроля с использованием инструмента КИК уже принесло первые результаты по наполнению бюджета", - подчеркнул Гетманцев.

Он назвал успешную кампанию отчета важным шагом не только для возврата национального капитала в Украину, но и сигналом международным партнерам о готовности к евроинтеграции и изменениям налоговой культуры.

Гетманцев добавил, что новые правила по контролю оффшоров были введены для детенизации экономики и вывода капиталов из иностранных юрисдикций. Впереди – вторая волна такой отчетности.

Добавим, что КИК – это компании, зарегистрированные за границей, но контролируемые украинскими резидентами – физическими или юридическими лицами. Согласно новым правилам, контролеры КИК обязаны представлять отчеты о доходах и активах таких оффшорных структур.

Бизнес призывал власти отказаться от обязательности отчетов по офшорам во время войны

Напомним, что в прошлом году Союз украинских предпринимателей призвал власти отказаться от идеи обязательного представления отчетности по контролируемым иностранным компаниям на период действия военного положения.

Там считали, что введение отчетности украинскими собственниками о контролируемых ими иностранных компаниях ухудшит бизнес-климат Украины по ряду причин. В частности, отчеты могут быть использованы неблагополучными стражами порядка для давления на бизнес.

В СУП считали, что введение такой отчетности по иностранным компаниям в условиях военного положения полностью открывают международные бизнес-группы украинских предпринимателей, что может привести к причинению вреда их деятельности со стороны спецслужб России.

Однако если украинские собственники не задекларируют доходы своих иностранных компаний и не будут платить налог, то за уклонение от уплаты налогов может еще и штраф "прилететь" в размере от 5 до 10 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан ( 85-170 тыс. грн ). И чем больше данных о налогоплательщиках будет налоговая – тем сложнее им будет скрывать свои капиталы за пределами Украины.

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