Налогового рая не будет. Что Украина изменит в налогообложении ради вступления в ЕС

Для членства в Евросоюзе Украине необходимо закрыть лазейки для налоговых уклонистов, обеспечить бесперебойное возмещение НДС, привести ставки акцизов к европейскому уровню и победить контрабанду.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Европейские устремления накладывают на Украину немало обязательств. В том числе, они касаются гармонизации украинского налогового законодательства с правилами и требованиями, которые действуют на территории Евросоюза.

По данным EU4PFM – проекта ЕС по поддержке управления государственными финансами в Украине, – нашему государству в связи с налоговой евроинтеграцией необходимо внедрить порядка 20 директив Евросоюза.

Причем, получение статуса кандидата в члены ЕС по идее должно ускорить реформирование украинского налогового законодательства. Но учитывая, как тяжело проходят в Украине любые изменения, связанные с налогообложением, на имплементацию европейских налоговых правил может потребоваться не один год.

Какие обязательства мы на себя взяли

Рекомендации Европейской Комиссии, которые придется выполнить Украине (так называемое "домашнее задание") на пути к членству в ЕС, не содержат пунктов, касающихся налогообложения.

Это связано с тем, что основные обязательства по реформированию налоговой системы Украина взяла на себя еще в 2014 году, подписав Соглашение об Ассоциации с ЕС. Кроме того, отдельные поправки в украинское налоговое законодательство Верховная Рада периодически принимает в рамках других договоренностей с Брюселем.

Как пример – законопроект № 7420 о таможенном безвизе с Евросоюзом, который парламент поддержал в первом чтении 21 июня. Он разработан для присоединения Украины к Конвенции о процедурах совместного транзита и участия в Новой компьютеризированной транзитной системе (NCTS).

Так что говорит о гармонизации налогового законодательства Украины и ЕС Соглашение об Ассоциации? Сотрудничеству в сфере налогообложения посвящена глава 4 в разделе V этого документа.

Чтобы не вдаваться в юридическую казуистику, объясним простыми словами, что нужно сделать Украине с налоговой системой на пути к членству в ЕС:

внедрить принципы добросовестной налоговой конкуренции (справедливые условия налогообложения как для физлиц, так и юрлиц, отмена необоснованных налоговых льгот, устранение лазеек для вывода капитала в оффшоры и т.д.);

усовершенствовать налоговое администрирование (налоговые органы нужны не для того, чтобы пачками выписывать штрафы, они должны эффективно собирать налоги, упреждать возможные нарушения и ловить налоговых уклонистов);

жестче контролировать процесс возмещения НДС и не допускать накопления налоговых долгов;

усилить противодействие налоговому мошенничеству, контрабанде подакцизных товаров – в том числе;

максимально сблизить уровень акцизных ставок с таковыми на территории ЕС, гармонизировать структуру акциза на спирт и алкогольные напитки с директивами Евросоюза;

внедрить автоматический обмен информации между украинскими и европейскими налоговыми органами.

Что уже сделано для евроинтеграции

После подписания СА с ЕС на имплементацию большинства налоговых норм Украине отводилось 3-5 лет. К сожалению, многие из них так и остались на бумаге. "Украина должна была привести свой НДС к требованиям европейских директив за 5 лет. Но не сделала этого. Разве что мы ввели налог на Google (НДС c дохода от реализации электронных услуг – ред.), и то с опозданием", – говорит налоговый эксперт и один из соавторов концепции налога на выведенный капитал Даниил Монин.

Впрочем, движение в сторону европейских налоговых стандартов все же есть. Один из главных механизмов, который Украина внедряет уже не первый год – это борьба с выводом капитала в низконалоговые юрисдикции. Наше государство с января 2017 года присоединилось к небезызвестному плану BEPS, и начало имплементировать шаги, направленные на искоренение налоговых злоупотреблений.

В частности, Украина пересмотрела и ужесточила правила контроля трансфертного ценообразования (ТЦО). Эти правила позволяют налоговым органам выявлять сделки между связанными лицами, определять справедливую цену таких сделок и начислять налоговые обязательства.

"Введены требования по налогообложению дохода иностранных контролируемых компаний (КИК), обновлен порядок определения постоянных представительств (это позволяет облагать доходы таких представительств в Украине – ред.)", – рассказывает Игорь Белицкий, юрист юридической группы LCF.

Кроме того, в феврале 2019 года Верховная Рада ратифицировала присоединение Украины к конвенции MLI. "Это многосторонний инструмент, который позволяет вносить одновременно изменения во множество двусторонних Конвенций об избежании двойного налогообложения, заключенных Украиной", –объясняет Иван Маринюк, юрист юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры".

Хотя борьба с налоговыми уклонистами и с двойным налогообложением еще далека от завершения. Предстоит принять целый ряд законов для адаптации Директивы о налогообложении материнских и дочерних компаний, Директивы о процентах и роялти, Директивы по предотвращению уклонения от налогообложения.

Также Украина уже больше 5 лет готовится к присоединению к системе автоматического обмена налоговой информацией (CRS). Ее запуск был запланирован на 2020 год. Но не срослось, и подключение к CRS отложили.

Украина планирует осуществить первые обмены налоговыми данными уже в конце 2023 за отчетный 2022 год. Правда, перед этим нужно будет подписать и ратифицировать Многостороннюю конвенцию о взаимной административной помощи по налоговым вопросам и передачу налоговой информации на основе единого стандарта. "Правда есть риск, что военная агрессия приостановит организационный процесс запуска автоматического обмена информацией", – говорит Иван Маринюк.

Какие налоговые изменения еще впереди

В числе первоочередных задач, которые должна выполнить Украина в ходе дальнейшей евроинтеграции – гармонизация внутреннего законодательства с директивами ЕС об НДС и об акцизных тарифах.

В вопросах, касающихся НДС, основной фокус на процедурах возмещения этого налога и на недопущении накопления задолженности перед налогоплательщиками. "Причем, Налоговый кодекс содержит соответствующую процедуру. Поэтому можно констатировать соответствие (формальное) законодательству ЕС в данной части. Но фактическое получение возмещения НДС остается одной из самых больших проблем налогоплательщиков", – говорит Игорь Белицкий.

Вдобавок к этому Украине предстоит привести ставки подакцизных товаров к европейскому уровню. По факту, это уже происходит. Например, с акцизами на табачные изделия. Но существенное повышение акцизов коснется и алкогольных напитков, и энергоносителей.

Также нашим законодателям предстоит усовершенствовать администрирование акцизных налогов. Создать акцизные склады, внедрить систему учета движения подакцизных товаров. В эту же "копилку" стоит добавить приведение норм законодательства Украины в соответствие Таможенным кодексом ЕС. Все эти меры нужны для того, чтобы избавиться от контрабанды, контрафакта и минимизировать уклонение от налогообложения.

В Украине 40% доходов госбюджета формируют платежи, которые начисляются во время таможенного оформления товаров. Гармонизация администрирования этих платежей будет вызовом для украинской налоговой системы. Юлия Курило адвокат

Кстати, с 2023 года в ЕС начнет функционировать единая таможенная е-платформа. Украинские таможенники и бизнес должны получить доступ к процедурам в рамках этой платформы, к документам и базам данных.

Чего ждать налогоплательщикам

А вот внутренние налоги, их ставки и условия взимания, отдано на откуп украинским властям. Объясним, почему так. ЕС устанавливает требования к косвенным налогам, которые влияют на свободу движения товаров и капиталов, и настаивает на том, чтобы система налогообложения была прозрачной и блокировала случаи уклонения и злоупотребления.

Все, что касается прямых налогов – это прерогатива отдельно взятой страны. Поэтому уповать на то, что в связи с грядущим вступлением в ЕС в Украине наступит налоговый Рай – не стоит.

Велика вероятность, что под соусом евроинтеграции будут внедрены непопулярные и даже болезненные нормы. Как это было, например, с фискализацией малого бизнеса или с "нулевым" декларированием, результаты которого, к слову, совсем не впечатляют. Кстати, внедрение косвенных методов контроля доходов по расходам – это тоже европейская практика, от которой никуда не деться. Да и попытки ликвидировать упрощенную систему налогообложения депутаты тоже нередко прикрывают "европейскими ценностями".

В то же время, народным избранникам неплохо бы перенять опыт европейских стран в части администрирования. Нам действительно есть чему поучиться. Как минимум, сузить "карательные" полномочия налоговой и ввести ответственность фискалов за злоупотребления. И ответственность не мнимую, а вполне реальную, вплоть до уголовной.

Одно из благоприятных условий – внедрение налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль. Система налогообложения станет намного прозрачнее, а организация бухгалтерского учета и формирование финансовой отчетности – проще. Алена Грицай налоговый эксперт аутсорсинговой компании Accountor Ukraine

Но самое главное, депутатам следует тщательно проработать само налоговое законодательство, исключив противоречивое толкование норм, и позаботиться о его неизменности и стабильности. Ведь если Налоговый кодекс каждый год переписывать от корки до корки, о какой прозрачности и налоговой справедливости вообще может идти речь.