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Налогового рая не будет. Что Украина изменит в налогообложении ради вступления в ЕС
Для членства в Евросоюзе Украине необходимо закрыть лазейки для налоговых уклонистов, обеспечить бесперебойное возмещение НДС, привести ставки акцизов к европейскому уровню и победить контрабанду.
Европейские устремления накладывают на Украину немало обязательств. В том числе, они касаются гармонизации украинского налогового законодательства с правилами и требованиями, которые действуют на территории Евросоюза.
По данным EU4PFM – проекта ЕС по поддержке управления государственными финансами в Украине, – нашему государству в связи с налоговой евроинтеграцией необходимо внедрить порядка 20 директив Евросоюза.
Причем, получение статуса кандидата в члены ЕС по идее должно ускорить реформирование украинского налогового законодательства. Но учитывая, как тяжело проходят в Украине любые изменения, связанные с налогообложением, на имплементацию европейских налоговых правил может потребоваться не один год.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Какие обязательства мы на себя взяли
Рекомендации Европейской Комиссии, которые придется выполнить Украине (так называемое "домашнее задание") на пути к членству в ЕС, не содержат пунктов, касающихся налогообложения.
Это связано с тем, что основные обязательства по реформированию налоговой системы Украина взяла на себя еще в 2014 году, подписав Соглашение об Ассоциации с ЕС. Кроме того, отдельные поправки в украинское налоговое законодательство Верховная Рада периодически принимает в рамках других договоренностей с Брюселем.
Как пример – законопроект № 7420 о таможенном безвизе с Евросоюзом, который парламент поддержал в первом чтении 21 июня. Он разработан для присоединения Украины к Конвенции о процедурах совместного транзита и участия в Новой компьютеризированной транзитной системе (NCTS).
Так что говорит о гармонизации налогового законодательства Украины и ЕС Соглашение об Ассоциации? Сотрудничеству в сфере налогообложения посвящена глава 4 в разделе V этого документа.
Чтобы не вдаваться в юридическую казуистику, объясним простыми словами, что нужно сделать Украине с налоговой системой на пути к членству в ЕС:
- внедрить принципы добросовестной налоговой конкуренции (справедливые условия налогообложения как для физлиц, так и юрлиц, отмена необоснованных налоговых льгот, устранение лазеек для вывода капитала в оффшоры и т.д.);
- усовершенствовать налоговое администрирование (налоговые органы нужны не для того, чтобы пачками выписывать штрафы, они должны эффективно собирать налоги, упреждать возможные нарушения и ловить налоговых уклонистов);
- жестче контролировать процесс возмещения НДС и не допускать накопления налоговых долгов;
- усилить противодействие налоговому мошенничеству, контрабанде подакцизных товаров – в том числе;
- максимально сблизить уровень акцизных ставок с таковыми на территории ЕС, гармонизировать структуру акциза на спирт и алкогольные напитки с директивами Евросоюза;
- внедрить автоматический обмен информации между украинскими и европейскими налоговыми органами.
Что уже сделано для евроинтеграции
После подписания СА с ЕС на имплементацию большинства налоговых норм Украине отводилось 3-5 лет. К сожалению, многие из них так и остались на бумаге. "Украина должна была привести свой НДС к требованиям европейских директив за 5 лет. Но не сделала этого. Разве что мы ввели налог на Google (НДС c дохода от реализации электронных услуг – ред.), и то с опозданием", – говорит налоговый эксперт и один из соавторов концепции налога на выведенный капитал Даниил Монин.
Впрочем, движение в сторону европейских налоговых стандартов все же есть. Один из главных механизмов, который Украина внедряет уже не первый год – это борьба с выводом капитала в низконалоговые юрисдикции. Наше государство с января 2017 года присоединилось к небезызвестному плану BEPS, и начало имплементировать шаги, направленные на искоренение налоговых злоупотреблений.
В частности, Украина пересмотрела и ужесточила правила контроля трансфертного ценообразования (ТЦО). Эти правила позволяют налоговым органам выявлять сделки между связанными лицами, определять справедливую цену таких сделок и начислять налоговые обязательства.
"Введены требования по налогообложению дохода иностранных контролируемых компаний (КИК), обновлен порядок определения постоянных представительств (это позволяет облагать доходы таких представительств в Украине – ред.)", – рассказывает Игорь Белицкий, юрист юридической группы LCF.
Кроме того, в феврале 2019 года Верховная Рада ратифицировала присоединение Украины к конвенции MLI. "Это многосторонний инструмент, который позволяет вносить одновременно изменения во множество двусторонних Конвенций об избежании двойного налогообложения, заключенных Украиной", –объясняет Иван Маринюк, юрист юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры".
Хотя борьба с налоговыми уклонистами и с двойным налогообложением еще далека от завершения. Предстоит принять целый ряд законов для адаптации Директивы о налогообложении материнских и дочерних компаний, Директивы о процентах и роялти, Директивы по предотвращению уклонения от налогообложения.
Также Украина уже больше 5 лет готовится к присоединению к системе автоматического обмена налоговой информацией (CRS). Ее запуск был запланирован на 2020 год. Но не срослось, и подключение к CRS отложили.
Украина планирует осуществить первые обмены налоговыми данными уже в конце 2023 за отчетный 2022 год. Правда, перед этим нужно будет подписать и ратифицировать Многостороннюю конвенцию о взаимной административной помощи по налоговым вопросам и передачу налоговой информации на основе единого стандарта. "Правда есть риск, что военная агрессия приостановит организационный процесс запуска автоматического обмена информацией", – говорит Иван Маринюк.
Какие налоговые изменения еще впереди
В числе первоочередных задач, которые должна выполнить Украина в ходе дальнейшей евроинтеграции – гармонизация внутреннего законодательства с директивами ЕС об НДС и об акцизных тарифах.
В вопросах, касающихся НДС, основной фокус на процедурах возмещения этого налога и на недопущении накопления задолженности перед налогоплательщиками. "Причем, Налоговый кодекс содержит соответствующую процедуру. Поэтому можно констатировать соответствие (формальное) законодательству ЕС в данной части. Но фактическое получение возмещения НДС остается одной из самых больших проблем налогоплательщиков", – говорит Игорь Белицкий.
Вдобавок к этому Украине предстоит привести ставки подакцизных товаров к европейскому уровню. По факту, это уже происходит. Например, с акцизами на табачные изделия. Но существенное повышение акцизов коснется и алкогольных напитков, и энергоносителей.
Также нашим законодателям предстоит усовершенствовать администрирование акцизных налогов. Создать акцизные склады, внедрить систему учета движения подакцизных товаров. В эту же "копилку" стоит добавить приведение норм законодательства Украины в соответствие Таможенным кодексом ЕС. Все эти меры нужны для того, чтобы избавиться от контрабанды, контрафакта и минимизировать уклонение от налогообложения.
Кстати, с 2023 года в ЕС начнет функционировать единая таможенная е-платформа. Украинские таможенники и бизнес должны получить доступ к процедурам в рамках этой платформы, к документам и базам данных.
Чего ждать налогоплательщикам
А вот внутренние налоги, их ставки и условия взимания, отдано на откуп украинским властям. Объясним, почему так. ЕС устанавливает требования к косвенным налогам, которые влияют на свободу движения товаров и капиталов, и настаивает на том, чтобы система налогообложения была прозрачной и блокировала случаи уклонения и злоупотребления.
Все, что касается прямых налогов – это прерогатива отдельно взятой страны. Поэтому уповать на то, что в связи с грядущим вступлением в ЕС в Украине наступит налоговый Рай – не стоит.
Велика вероятность, что под соусом евроинтеграции будут внедрены непопулярные и даже болезненные нормы. Как это было, например, с фискализацией малого бизнеса или с "нулевым" декларированием, результаты которого, к слову, совсем не впечатляют. Кстати, внедрение косвенных методов контроля доходов по расходам – это тоже европейская практика, от которой никуда не деться. Да и попытки ликвидировать упрощенную систему налогообложения депутаты тоже нередко прикрывают "европейскими ценностями".
В то же время, народным избранникам неплохо бы перенять опыт европейских стран в части администрирования. Нам действительно есть чему поучиться. Как минимум, сузить "карательные" полномочия налоговой и ввести ответственность фискалов за злоупотребления. И ответственность не мнимую, а вполне реальную, вплоть до уголовной.
Но самое главное, депутатам следует тщательно проработать само налоговое законодательство, исключив противоречивое толкование норм, и позаботиться о его неизменности и стабильности. Ведь если Налоговый кодекс каждый год переписывать от корки до корки, о какой прозрачности и налоговой справедливости вообще может идти речь.