Европарламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата в ЕС

Европарламент поддержал предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов в Европейский союз и принял соответствующую резолюцию.

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Об этом сообщил депутата Европарламента Владимира Бильчик в Twitter.

"Европарламент подавляющим большинством голосов принимает резолюцию о кандидатском статусе Украины, Молдовы и Грузии: итоги голосования говорят сами за себя. Четкий сигнал поддержки статуса кандидата для Украины и Молдовы в преддверии сегодняшнего заседания ЕС", - написал он.

The @Europarl_EN overwhelmingly adopts its Resolution on Candidate status of Ukraine, the Republic of Moldova and Georgia: the outcome of the vote speaks for itself.



Clear signal of support to candidacy status for Ukraine & Moldova ahead of today’s EUCO. pic.twitter.com/8Z0G2gR8NZ — Vladimír Bilčík MEP (@VladoBilcik) June 23, 2022

Резолюцию поддержали 529 евродепутатов, против - 45, воздержались - 14.

Как сообщила президент Европарламента Роберта Метсола в Twitter, сегодня Украине и Молдове Еврокомиссия должна предоставить статус кандидата.

"Однозначная и сильная позиция Европарламента. Сегодня Еврокомиссия должна предоставить статус кандидата Украине и Молдове и тот же путь для Грузии”, - завила Метсола.

Она уверена, что это продемонстрирует лидерство, решимость и видение в контексте войны России против Украины.

“ЕС остается надежным партнером и заслуживающим доверия геополитическим игроком”, - добавила она.

Unequivocal & strong position by @Europarl_EN:

Today #EUCO should grant candidate status to 🇺🇦 & 🇲🇩 and same path for 🇬🇪.



This will show leadership, resolve & vision in context of Russia's war against #Ukraine.



🇪🇺 remains a reliable partner & credible geopolitical actor. — Roberta Metsola (@EP_President) June 23, 2022

Отмечается, что финальное решение по предоставлению статуса будет принято на саммите стран Евросоюза, который проходит 23-24 июня в Брюсселе.

Накануне саммита глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что 23 июня лидеры стран Евросоюза официально предоставят статус кандидата на вступление Украине и Молдове.