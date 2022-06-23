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Европарламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата в ЕС

европарламент, евросоюз

Европарламент поддержал предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов в Европейский союз и принял соответствующую резолюцию.

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Об этом сообщил депутата Европарламента Владимира Бильчик в Twitter. 

"Европарламент подавляющим большинством голосов принимает резолюцию о кандидатском статусе Украины, Молдовы и Грузии: итоги голосования говорят сами за себя. Четкий сигнал поддержки статуса кандидата для Украины и Молдовы в преддверии сегодняшнего заседания ЕС", - написал он.

Резолюцию поддержали 529 евродепутатов, против - 45, воздержались - 14.

Как сообщила президент Европарламента Роберта Метсола в Twitter, сегодня Украине и Молдове Еврокомиссия должна предоставить статус кандидата. 

"Однозначная и сильная позиция Европарламента. Сегодня Еврокомиссия должна предоставить статус кандидата Украине и Молдове и тот же путь для Грузии”, - завила Метсола.

Она уверена, что это продемонстрирует лидерство, решимость и видение в контексте войны России против Украины.

“ЕС остается надежным партнером и заслуживающим доверия геополитическим игроком”, - добавила она.

Отмечается, что финальное решение по предоставлению статуса будет принято на саммите стран Евросоюза, который проходит 23-24 июня в Брюсселе.

Накануне саммита глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что 23 июня лидеры стран Евросоюза официально предоставят статус кандидата на вступление Украине и Молдове. 

Автор:
Анастасия Дедковская