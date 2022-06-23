Європарламент підтримав надання Україні статусу кандидата у ЄС

Європарламент підтримав надання Україні та Молдові статусу кандидатів у Європейський союз та прийняв відповідну резолюцію.

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Про це повідомив депутат Європарламенту Володимир Більчик у Twitter.

"Європарламент переважною більшістю голосів ухвалює резолюцію про кандидатський статус України, Молдови та Грузії: підсумки голосування говорять самі за себе. Чіткий сигнал підтримки статусу кандидата для України та Молдови напередодні сьогоднішнього засідання ЄС", - написав він.

The @Europarl_EN overwhelmingly adopts its Resolution on Candidate status of Ukraine, the Republic of Moldova and Georgia: the outcome of the vote speaks for itself.



Clear signal of support to candidacy status for Ukraine & Moldova ahead of today’s EUCO. pic.twitter.com/8Z0G2gR8NZ — Vladimír Bilčík MEP (@VladoBilcik) June 23, 2022

Резолюцію підтримали 529 євродепутатів, проти – 45, утрималися – 14.

Як повідомила президент Європарламенту Роберта Метсола у Twitter, сьогодні Україні та Молдові Єврокомісія має надати статус кандидата.

"Однозначна та сильна позиція Європарламенту. Сьогодні Єврокомісія має надати статус кандидата Україні та Молдові і той самий шлях для Грузії”, - завила Метсола.

Вона впевнена, що це продемонструє лідерство, рішучість та бачення у контексті війни Росії проти України.

“ЄС залишається надійним партнером і геополітичним гравцем, що заслуговує на довіру”, - додала вона.

Unequivocal & strong position by @Europarl_EN:

Today #EUCO should grant candidate status to 🇺🇦 & 🇲🇩 and same path for 🇬🇪.



This will show leadership, resolve & vision in context of Russia's war against #Ukraine.



🇪🇺 remains a reliable partner & credible geopolitical actor. — Roberta Metsola (@EP_President) June 23, 2022

Зазначається, що фінальне рішення по наданню статусу буде ухвалене на саміті країн Євросоюзу, який проходить 23-24 червня у Брюселі.

Напередодні саміту голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що 23 червня лідери країн Євросоюзу офіційно нададуть статус кандидата на вступ для України та Молдови.