Західні банки заплатили до РФ вчетверо більше податків, ніж до війни

За минулий рік західні банки, які залишились працювати в Росії, сплатили країні понад €800 млн податків. Це вчетверо більше, ніж у довоєнний 2021 рік.

Про це повідомляє Financial Times.

Видання зазначає, що 7 європейських банків з активами в РФ, а саме Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo та OTP заявили про загальний прибуток у 2023 році, який становить понад €3 млрд.

Також у повідомленні йдеться, що прибутки семи банків були частково отримані за рахунок тих коштів, які установи не можуть вивезти з РФ.

Відповідно до аналізу Financial Times, збільшення прибутковості є причиною того, що банки Європи заплатили Росії близько €800 млн податків торік.

Ці кошти вчетверо перевищують суму в 2021 році, коли вона становила €200 млн.

Більше половини податкових платежів європейських банків припадає на австрійський Raiffeisen Bank International, який має найбільшу присутність у Росії серед іноземних кредиторів. Прибутки RBI в Росії зросли більш ніж утричі — до €1,8 мільярда в період з 2021 по 2023 рік, що становить половину загального прибутку австрійської групи.

Стрибок прибутковості призвів до зростання виплачених податків. Крім прибутку таких американських кредиторів, як Citigroup і JPMorgan.

"Іноземні кредитори виграли не тільки від вищих відсоткових ставок, а й від міжнародних санкцій щодо російських банків. Подібні заходи позбавили їх конкурентів доступу до міжнародних платіжних систем та підвищили привабливість західних банків для клієнтів у країні", - пише FT.

Інфографіка Financial Times

Зауважимо, австрійський Raiffeisen Bank International (РБІ) очікує, що Європейський центральний банк незабаром звернеться до нього з проханням прискорити скорочення свого бізнесу в Росії.

Також Європейський центральний банк (ЄЦБ) хоче наказати італійському UniCredit, другому найбільшому європейському банку у Росії, скоротити свої активи в Росії.

Raiffeisen Bank: вихід із Росії

Raiffeisen Bank International заявив, що займатиметься можливим продажем або відокремленням свого російського бізнесу наприкінці березня 2023 року. Це сталося після тиску з боку австрійських інвесторів і Європейського центробанку.

У травні Reuters повідомляло, що RBI відмовився від ідеї продати російський підрозділ, не зумівши знайти покупця. Тому група планувала відокремити його та передати акціонерам.

За даними агентства, це хотіли зробити до вересня. Однак у липні стало відомо, що ці плани відкладали.

Як писали журналісти, протягом перших дев'яти місяців 2023 року на Росію припало 45% прибутку RBI. При цьому в третьому кварталі банк повідомив про скорочення обсягу кредитів у країні на 30% порівняно з попереднім роком.

У звʼязку з західними санкціями прибутки, які RBI отримує в РФ, залишаються в місцевій дочірній компанії.

Тим часом українське Нацагентство з питань запобігання корупції визнало Raiffeisen спонсором війни. Через це, за даними Reuters, Австрія блокувала ухвалення 12-го пакета санкцій ЄС проти РФ. Врешті українське відомство пішло на поступки й призупинило цей статус для банку. Україна продовжує закликати найбільший західний банк у Росії розірвати свої зв’язки з Москвою.