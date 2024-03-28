Російський олігарх Дерипаска зробив крок до продажу своїх акцій Raiffeisen Bank

Підсанкційний російський олігарх Олег Дерипаска передав свої акції в найбільшій будівельній компанії Австрії Strabag компанії-посереднику, що може бути першим кроком до угоди з австрійською банківською групою Raiffeisen Bank International (RBI) у її намірах вивести з Росії прибутки.

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Про це пише Reuters.

Strabag позбувся Дерипаски

Зазначається, що частка російського магната Олега Дерипаски в розмірі 1,5 мільярда євро (1,62 мільярда доларів) в австрійській компанії Strabag була передана іншій фірмі, зареєстрованій у Росії, право власності якої невідоме.

У середу компанія Strabag повідомила, що кіпрська фірма Rasperia Trading Limited, яка контролюється Дерипаскою, передасть свою частку в Strabag компанії "Іліадіс".

У Strabag додали, що не можуть ідентифікувати людей, які стоять за "Іліадіс". Раніше компанія попросила австрійську владу вивчити це питання та заявила, що вважає, що пакет акцій заморожено санкціями Європейського Союзу.

"Перевірка на відповідність санкціям не може бути проведена, тому компанія працює на основі припущення, що акції Strabag, що належать Rasperia Trading Limited, заморожені санкціями ЄС", — йдеться в повідомленні.

У Strabag заявили, що не можуть оцінити, чи придбання "Іліадіс" матиме якийсь вплив на угоду Raiffeisen, яка буде проходити через Росію та вважатиметься однією з найбільших західних угод у країні з початку війни в Україні.

Угода є останнім поворотом у спірній спробі австрійського Raiffeisen Bank International, найбільшого західного банку у Росії, купити приблизно 24% акцій Strabag, розглядаючи складну угоду як засіб вивільнення частини своїх мільярдів, які опинились у РФ.

США вимагають від Raiffeisen Bank відмовитися від угоди з Дерипаскою

США тиснуть на Raiffeisen, щоб відмовитися від цього плану через участь Дерипаски, який перебуває під санкціями Заходу.

Високопоставлені чиновники казначейства США підкреслили свою стурбованість на зустрічах з банком і австрійською владою

Представники уряду США, які вважають, що Дерипаска виграє від продажу, вимагали від банку надати деталі про осіб і компанії, залучені до угоди.

Документи російської компанії показують, що "Іліадіс" була зареєстрована як компанія 12 липня 2023 року.

Однак база даних SPARK російських компаній інформаційного агентства "Інтерфакс" показує, що "Іліадіс" володіє інвестиційною компанією під назвою "Атмосфера", зареєстрованою 29 лютого 2024 року в Усть-Лабінську, місті в Краснодарському краї Росії, де Дерипаска провів більшу частину свого дитинства.

Raiffeisen Bank: вихід із Росії

Raiffeisen Bank International заявив, що займатиметься можливим продажем або відокремленням свого російського бізнесу наприкінці березня 2023 року. Це сталося після тиску з боку австрійських інвесторів і Європейського центробанку.

У травні Reuters повідомляло, що RBI відмовився від ідеї продати російський підрозділ, не зумівши знайти покупця. Тому група планувала відокремити його та передати акціонерам.

За даними агентства, це хотіли зробити до вересня. Однак у липні стало відомо, що ці плани відкладали.

Як писали журналісти, протягом перших дев'яти місяців 2023 року на Росію припало 45% прибутку RBI. При цьому в третьому кварталі банк повідомив про скорочення обсягу кредитів у країні на 30% порівняно з попереднім роком.

У звʼязку з західними санкціями прибутки, які RBI отримує в РФ, залишаються в місцевій дочірній компанії.

Тим часом українське Нацагентство з питань запобігання корупції визнало Raiffeisen спонсором війни. Через це, за даними Reuters, Австрія блокувала ухвалення 12-го пакета санкцій ЄС проти РФ. Врешті українське відомство пішло на поступки й призупинило цей статус для банку. Україна закликала найбільший західний банк у Росії розірвати свої зв’язки з Москвою.