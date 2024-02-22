Австрійський регулятор перевіряє Raiffeisen Bank стосовно контролю за відмиванням грошей

Австрійський фінансовий регулятор FMA почав розслідування діяльності Raiffeisen Bank International стосовно недотримання заходів у боротьбі з відмиванням грошей.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що австрійський банк у своєму щорічному звіті зауважив, що розслідування зосереджено на здійсненні належної перевірки клієнтів, зокрема в частині проведення на постійній основі моніторингу ділових відносин та фінансових операцій для запобігання відмиванню грошей.

Як зауважує видання, це відбувається в той момент, коли Raiffeisen, найбільший західний банк у РФ, також перебуває під розслідуванням санкційного органу Сполучених Штатів – Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США.

Австрійські запити стосуються платежів за участю Росії та даних, оприлюднених Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів.

Представник банку сказав, що він був поінформований про висновки регулятора в січні, і що він буде оскаржувати будь-які штрафи, хоча жодного ще установа не отримала.

"Це стосується старих платежів до 2020 року", - сказав представник Raiffeisen.

Регулятор перевіряє платежі за участю трьох клієнтів, оброблені між 2017 і 2020 роками, у рамках запиту, який може призвести до штрафів.

Австрійський регулятор вважає, що банк "не повністю виконав свої адміністративні зобов’язання".

"Порушення санкцій США може призвести до штрафів, блокування рахунків або припинення ділових відносин з банками-кореспондентами США", — йдеться в повідомленні австрійського регулятора.

Райффайзен Банк: вихід із Росії

Raiffeisen Bank International заявив, що займатиметься можливим продажем або відокремленням свого російського бізнесу наприкінці березня 2023 року. Це сталося після тиску з боку австрійських інвесторів і Європейського центробанку.

У травні Reuters повідомляло, що RBI відмовився від ідеї продати російський підрозділ, не зумівши знайти покупця. Тому група планувала відокремити його та передати акціонерам.

За даними агентства, це хотіли зробити до вересня. Однак у липні стало відомо, що ці плани відкладали.

Як писали журналісти, протягом перших дев'яти місяців 2023 року на Росію припало 45% прибутку RBI. При цьому в третьому кварталі банк повідомив про скорочення обсягу кредитів у країні на 30% порівняно з попереднім роком.

У звʼязку з західними санкціями прибутки, які RBI отримує в РФ, залишаються в місцевій дочірній компанії.

Тим часом українське Нацагентство з питань запобігання корупції визнало Raiffeisen спонсором війни. Через це, за даними Reuters, Австрія блокувала ухвалення 12-го пакета санкцій ЄС проти РФ. Врешті українське відомство пішло на поступки й призупинило цей статус для банку. Україна закликала найбільший західний банк у Росії розірвати свої зв’язки з Москвою.

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