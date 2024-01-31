Гірше, ніж очікувалося: прибуток Raiffeisen Bank впав на 67%

Австрійський Raiffeisen Bank International (RBI), найбільший західний банк у Росії, повідомив про падіння прибутку в четвертому кварталі на 67%. Наразі фінустанова вивчає можливість продажу чи виділення свого бізнесу в Росії, попереджаючи, що вихід може тривати деякий час.

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Про це пише Reuters.

Зазначається, що чистий прибуток RBI склав 272 мільйони євро ($294 мільйони), що менше у порівнянні з 826 млн євро роком раніше.

Відповідно до звіту, опублікованого RBI, аналітики очікували прибуток у 318 мільйонів євро.

Повідомляється, що RBI вивчає продаж або виділення свого бізнесу в Росії після вторгнення країни в Україну, попереджаючи, що вихід може зайняти деякий час.

"Група продовжує працювати над можливою транзакцією", — йдеться в повідомленні RBI.

Там додають, що окрема угода щодо придбання майже 28% акцій австрійської будівельної групи Strabag через угоду з російським бізнесменом Олегом Дерипаскою, який потрапив під санкції, на етапі узгодження, а її закриття очікується на початку цього року.

На прибутки в четвертому кварталі вплинули вищі податки в Україні, а також стягнення 273 мільйонів євро для вирішення судових процесів і збитків за позиками у Польщі.

Російський бізнес RBI протягом багатьох років приносив значну частину доходів банку.

Росія склала 38% прибутку RBI після сплати податків у 2023 році, хоча цей показник знизився з 49% у 2022 році.

Прибутки RBI в Росії залишаються в місцевій дочірній компанії через санкції Заходу.

Райффайзен Банк: вихід із Росії

Raiffeisen Bank International заявив, що займатиметься можливим продажем або відокремленням свого російського бізнесу наприкінці березня 2023 року. Це сталося після тиску з боку австрійських інвесторів і Європейського центробанку.

У травні Reuters повідомляло, що RBI відмовився від ідеї продати російський підрозділ, не зумівши знайти покупця. Тому група планувала відокремити його та передати акціонерам.

За даними агентства, це хотіли зробити до вересня. Однак у липні стало відомо, що ці плани відкладали.

Як писали журналісти, протягом перших дев'яти місяців 2023 року на Росію припало 45% прибутку RBI. При цьому в третьому кварталі банк повідомив про скорочення обсягу кредитів у країні на 30% порівняно з попереднім роком.

У звʼязку з західними санкціями прибутки, які RBI отримує в РФ, залишаються в місцевій дочірній компанії.

Тим часом українське Нацагентство з питань запобігання корупції визнало Raiffeisen спонсором війни. Через це, за даними Reuters, Австрія блокувала ухвалення 12-го пакета санкцій ЄС проти РФ. Врешті українське відомство пішло на поступки й призупинило цей статус для банку.