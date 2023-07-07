Raiffeisen Ваnk відкладає вихід з Росії

Raiffeisen Bank International відкладає плани виходу з Росії, оскільки Австрія посилює давні зв'язки з Москвою. Ключові австрійські чиновники борються з обмеженнями проти RBI та подвоюють зусилля, щоб протистояти тиску на банк.

Про це пише Reuters.

Raiffeisen є найбільшим із західних банків у Росії. Він мав намір до вересня відокремити свій російський бізнес, який забезпечує платіжну лінію для сотень тамтешніх компаній, під тиском європейських регуляторів.

Банк кілька місяців безуспішно намагався знайти покупця, щоб розрядити суперечку навколо свого російського бізнесу та заспокоїти європейських чиновників та інвесторів.

Незважаючи на те, що Австрія публічно підтримує Україну, кілька офіційних осіб, які говорили з Reuters, заявили, що вони не бажають повністю розривати десятирічні зв’язки з Росією, вважаючи, що відносини все ще можна відновити.

RBI ще не представив свій новий план наглядовим органам Європейського центрального банку (ЄЦБ).

Російська влада чітко дала зрозуміти банку, який має близько 2600 корпоративних клієнтів, 4 мільйони власників місцевих рахунків і 10 000 співробітників, що вони хочуть залишити його, оскільки він дозволяє здійснювати міжнародні платежі. Щоб покинути ринок Raiffeisen знадобиться схвалення центрального банку Росії і міністерства фінансів.

Представник RBI заявив, що компанія продовжуватиме продаж і має намір скоротити свій російський бізнес.

Однак повільні темпи роботи RBI викликали суперечку з ЄЦБ, який контролює банк і підштовхнув його та інших, таких як UniCredit, вийти з Росії. Європейський центральний банк закликав банки єврозони негайно згорнути всі операції в Росії більше ніж через рік після вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо, Raiffeisen Bank International потроїв свій прибуток в Росії. Чисельність співробітників Raiffeisen в Росії зросла за квартал на 2,3% до 9890 осіб, а клієнтів скоротилася на 13% до 3,2 млн.

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