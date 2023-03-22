В Австрії заявили, що Росія залишається важливим партнером для Європи

Міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг під час свого виступу у Відні повідомив, що Росія завжди залишатиметься важливою для Європи і думати інакше було б оманою.

Шалленберг також на дозволи банку Raiffeisen Bank International, припинити діяльсть в Росії, пише Reuters.

"Нерозумно виділяти кредитора для ведення бізнесу в Росії, тоді як багато інших західних фірм робили те саме", - сказав він.

Політик наголосив, що говорити про те, що Росії більше не буде і ми можемо роз’єднатися в усіх сферах, — це фейк. Хоча Австрія і послабить зв’язки з РФ, це не може статися миттєво і повністю.

"Достоєвський і Чайковський залишаються частиною європейської культури, подобається нам це чи ні. Вона й надалі залишатиметься нашим найбільшим сусідом. Вона залишатиметься другою за величиною ядерною державою у світі", - зауважив Шалленберг.

Видання зазначає, що деякі австрійські чиновники плекають надії на швидке завершення війни та повернення до нормальних відносин з Росією. Австрія все ще імпортує російський газ, хоча намагається скоротити його в найближчі роки.

Хоча Австрія є частиною ширшого західного альянсу, який запровадив санкції проти Росії після її вторгнення в Україну, велика частка її компаній все ще веде бізнес у Росії.

"Давайте по-справжньому. 91% західних компаній все ще знаходяться в Росії і роблять те, що розумно: чекають, стримують, обмежуються", - наголосив Шалленберг.

В ГУР зазначили, що у країнах Європи продовжує активно діяти шпигунська мережа РФ, яка намагається перешкодити постачанню західної зброї для України.