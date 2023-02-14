Шпигунська мережа РФ у Європі намагається зірвати постачання зброї Україні, - ГУР

У країнах Європи продовжує активно діяти шпигунська мережа РФ, яка намагається перешкодити постачанню західної зброї для України.

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Про це повідомив представник воєнної розвідки України Андрій Черняк в інтерв’ю грецькому виданню "Iefimerida".

"Одна з основних цілей росіян – вплинути на окремих авторитетних людей в європейських країнах, а також на громадську думку. Тому росіяни багато вкладають у роботу зі ЗМІ. Це і їхні відкриті пропагандистські рупори такі як "russia today", так й інші більш приховані способи впливу. Існують випадки, коли завербовані росіянами журналісти іноземних ЗМІ йдуть на роботу з єдиним завданням, – це поговорити зі своїми колегами, щоб вплинути на їхню думку на користь Росії", - зазначив він.

За його словами, останнім часом російська шпигунська мережа зосередилася на нейтралізації шляхів постачання західної зброї, яку надають Україні партнери.

"Росію цікавить вся Європа як "зона впливу". Якщо вона підкорить Україну, то не зупиниться на цьому. Вона піде далі. І ми знаємо, що (президент РФ Володимир, - ред.) Путін мав такі плани перед вторгненням в Україну. Можливо, вони не змінилися й зараз", – додав Черняк.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявляв, що зараз російські військові склади розташовані за 80-120 км від лінії фронту, і щоб завдавати по них ударів, Україні потрібна артилерія більшої дальності.