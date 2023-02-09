Окупанти готуються до української операції зі звільнення Криму, - розвідка

Окупаційна влада Криму готується до української операції зі звільнення півострова і видала "рішення про встановлення високого (жовтого) рівня терористичної небезпеки".

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Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

"Російська окупаційна адміністрація Криму та місцеве відділення ФСБ видали "рішення про встановлення високого (жовтого) рівня терористичної небезпеки". Згідно з документом, встановлюються високий рівень загрози в населених пунктах Армянськ, Джанкой, Керч, Красноперекопськ, а також в Джанкойському, Красноперекопському і Ленінському (Єдикуйському) районах Криму", - зазначають у розвідці.

Там додають, що налогічний рівень загрози оголошується на підвідомчих об’єктах Міністерств транспорту, житлово-комунального господарства, охорони здоров’я, палива та енергетики, промислової політики та комітету з водного господарства та меліорації.

При цьому строк дії заходів необмежений – до прийняття рішення про відміну.

У рішенні зазначено, що підрозділам ФСБ РФ, які діють в Криму та лінійному відділенню МВС РФ на транспорті, необхідно посилити контроль за пересуванням транспорту на півострові.

Також посилюється контроль за переміщенням російських громадян та іноземців та обов’язковою реєстрацією тимчасового місця проживання.

Крім того, за даними військової розвідки, підрозділам МНС наказано провести ревізію спеціалізованого обладнання для здійснення "рятувальних операцій". Місцеві адміністрації мають забезпечити місця для "тимчасового розміщення людей". А на Міністерство охорони здоров’я покладається зобов’язання підготувати заклади для надання екстреної допомоги та медичної евакуації.

"Подібні "заходи безпеки" з боку окупантів є ознакою підготовки до початку операції зі звільнення Криму українськими Силами Оборони. Також це може свідчити про можливість здійснення провокацій з боку російських спецслужб щодо мирного населення півострова з подальшим перекладанням відповідальності на Україну", - підкреслили в ГУР МО.

Нагадаємо, секретар РНБО України Олексій Данилов раніше заявляв, що російські окопи в анексованому Криму "точно не допоможуть" росіянам, півострів буде повернуто під контроль Києва.

В свою чергу начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов наголосив, що Україна поверне тимчасово окупований Крим комбінованим шляхом - військовою силою та дипломатією.